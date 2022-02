Diese Echtzeitsimulation stammt von Donnerstagnachmittag. Foto: Screenshot AirNav Radarbox

Der zivile Flugverkehr in die und über der Ukraine wurde eingestellt. Was das für den Flugverkehr in Europa bedeutet, kann auf diversen Flug-Tracking-Seiten wie AirNav.Radarbox oder fligthradar24 live beobachtet werden. Gegen 17 Uhr am Donnerstag drängten sich über Europa bis hin zur Ukraine tausende Flugzeuge, der Luftraum direkt über der Ukraine war leer. Beim Klick auf einzelne Maschinen nahe dem von Russland attackierten Land kam oft der Hinweis "blocked", diese Flugzeuge waren also bereits auf Ausweichrouten unterwegs.

Am Donnerstagvormittag erfasste eine private Tracking-Seite auch eine angeblich militärische Drohne, die laut frei zugänglichen Informationen auf der Webseite der US Air Force zugerechnet wurde. Auch die Flugbahn des unbemannten, hochfliegenden Langstrecken-Aufklärungsflugzeuges ließ sich erkunden.



Das Interesse an Flug-Tracking-Seiten ist derzeit offensichtlich sehr groß. Um die Server nicht zu überlasten, haben die Betreiber die Zugriffe teilweise beschränkt. Es gibt längere Wartezeiten, bis man an der Reihe ist. Refreshen heißt, sich wieder hinten anstellen müssen. (red, 24.2.2022)

Auch näher hingezoomt wird sichtbar, dass zivile Flugzeuge einen großen Bogen um das Kriegsgebiet fliegen. Foto: Screenshot AirNav.Radarbox