Die Bilder der vorrückenden russischen Panzer lassen ein Gefühl der Ohnmacht entstehen. Auch der Westen, die USA und die EU, kann offenbar nur tatenlos zusehen, wie Russlands Staatschef Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Militärisch will niemand Kiew beistehen, so viel steht fest. Wirtschaftssanktionen wird es geben. Aber da sind ja all die Abhängigkeiten: vor allem bei Gas, aber auch im Bankensektor, weshalb der Westen zwar Druck ausübt, aber vor einem völligen Bruch zurückschreckt.

Aber vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um uns auf die eigenen Stärken zu besinnen. Es hat einen Grund, warum sich Tschechien, Polen, Ungarn und die baltischen Staaten nach dem Kollaps der Sowjetunion 1991 westwärts orientierten. Es hat einen Grund, warum Russland glaubt, in der Ukraine militärisch intervenieren zu müssen, wie es bereits zuvor in Kasachstan und Georgien eingegriffen hat. Das Versprechen von Wohlstand und Freiheit sehen die Menschen im Westen erfüllt. Ein freies Leben wie in Deutschland, Österreich oder Portugal erscheint der Mehrheit auch in der Ukraine und Belarus erstrebenswerter zu sein als die Existenz in einem russischen Vasallenstaat.

Die EU übt Druck aus, schreckt aber vit einem völligen Bruch zurück. Foto: imago images/Future Image

Die EU ist also keine Militär-, wohl aber eine wirtschaftliche Weltmacht. Diese Stärke gilt es als Antwort auf den russischen Völkerrechtsbruch einzusetzen. Nimmt man auch die USA und die Briten dazu, so wirkt Russland wie ein wirtschaftspolitischer Zwerg. Russlands Wirtschaftsleistung entspricht gerade jener Spaniens. Ohne die Deviseneinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas hat Russland wenig zu bieten, die Hälfte seiner Exporte belaufen sich auf Rohstoffe. Bei Technologien besteht eine Abhängigkeit von der EU: 50 Prozent der Einfuhren von Elektronik, Chemikalien und Autos kommen aus Europa.

Die Stoßrichtung ist also klar: Der Handel mit Russland muss weitgehend zum Erliegen gebracht werden. Die EU braucht einen Plan, wie die Abhängigkeit von russischem Gas sukzessive reduziert und in den kommenden fünf bis zehn Jahren völlig beendet werden kann. Geschäfte mit russischen Banken gehören unterbunden. All das wird Russlands Wirtschaft treffen, den Rubel auf Talfahrt schicken, die Inflation anheizen und zunehmende Frustration in der russischen Bevölkerung auslösen. Auch für die EU wird dieser Prozess nicht ohne Schmerzen gehen. Aber die EU hat die Mittel, diesen Prozess mit Hilfsmaßnahmen und Investitionen bei sich abzufedern. Sie sitzt wirtschaftlich am längeren Hebel. (András Szigetvari, 24.2.2022)