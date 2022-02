Stimmen

Marco Grüll (Rapid-Stürmer): "Wir haben in der ersten Halbzeit alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sie haben ihre zwei Chancen genutzt, im Endeffekt war es für uns schwierig, dass wir zurückkommen. Die erste Halbzeit von uns war einfach schlecht. Es ist uns leider nichts gelungen, wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit verbockt."

Kevin Wimmer (Rapid-Verteidiger): "Ich glaube, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit komplett verschlafen haben, das war gar nichts. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Da müssen wir uns hinterfragen. Zweite Halbzeit war etwas besser. So kannst man aber unterm Strich nicht weiterkommen, so hat man es nicht verdient weiterzukommen. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man nach drei Minuten in Rückstand gerät. Es ist einfach nur enttäuschend, das war eine sehr schwache Leistung heute. Das einzig Gute ist, dass wir in drei Tagen schon wieder ein Spiel haben."

Ticker-Nachlese

Vitesse Arnheim wirft Rapid aus dem Bewerb