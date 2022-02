Foto: imago / Johannes Traub

Ljubljana – Die Vienna Capitals haben ihr Nachtragsspiel in der ICE Hockey League am Donnerstag auswärts gegen Ljubljana 2:5 verloren. Die Wiener verpassten dadurch einen vorentscheidenden Schritt in Richtung fixe Play-off-Qualifikation. Diese ist für den Tabellenfünften in den beiden abschließenden Grunddurchgangsspielen am Freitag beim Vierten im Pustertal und am Sonntag daheim gegen Verfolger Ljubljana aber nach wie vor in Reichweite.

Die besten sechs schaffen es direkt ins Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn spielen die restlichen beiden Plätze untereinander aus. (APA, 24.2.2022)

Ergebnis ICE Hockey League – Nachtragsspiel 43. Runde:

Donnerstag

Olimpija Ljubljana – spusu Vienna Capitals 5:2 (1:2,2:0,2:0)