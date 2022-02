Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine spitzt sich die Lage in der Hauptstadt Kiew zu. Die Stadtverwaltung rief am Donnerstag alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Tausende Menschen suchten abends und über die Nacht in U-Bahn-Stationen Schutz, während draußen der Fliegeralarm ertönte. Auch Luftschutzbunker und Keller wurden aufgesucht. (red, 25.2.2022)

