Brown: "Ich bin, was wir immer für das Empire waren: purer Scheißprofit. Eine Rohstoffquelle zum Ausbeuten." Foto: Suhrkamp-Verlag

"Banken", schreibt Natasha Brown, "ich habe verstanden, was sie waren. Erbarmungslose, effiziente Geldmaschinen mit dem Nebenprodukt sozialer Mobilität." Dieser Satz aus dem gefeierten und jetzt auf Deutsch erschienenen Debütroman der jungen, britischen Autorin, einer Woman of Colour mit Eltern mit Migrationshintergrund, die nicht nur das mit ihrer Protagonistin gemein hat, sondern auch eine jahrelange, sehr erfolgreiche Karriere in der Londoner Finanzwelt, die Brown nach einem Mathematikstudium auch absolviert hatte, bevor sie Schriftstellerin wurde.

Die Frau weiß also, wovon sie schreibt. Denn ihre Figur, die sie da auf nur 114 sehr verdichteten Seiten erschaffen hat, ist Nutznießerin eben dieses Nebenprodukts: soziale Mobilität. Sie ist Aufsteigerin, "extrem scheißarm aufgewachsen", wie sie es selbst formuliert, aber "ein cleveres Mädchen", wie ein Wohnungsmakler gleichermaßen anerkennend wie despektierlich anmerkt, der ihr ein scheißteures Anlageobjekt verkauft hat.

Eintrittsticket in die Upperclass

Ihr Boyfriend ist ihr endgültiges Eintrittsticket in die britische Upperclass. Er besitzt, nicht wie sie, bloß Geld, sondern Vermögen. "Er konnte die Person sehen, die ich da erschuf. Und er witterte eine Gelegenheit." Und so erzählt dieser Vignettenroman irgendwann auch über die titelgebende Zusammenkunft, ein Zusammentreffen der Titelheldin mit der Familie ihres Freundes aus besten Kreisen im Rahmen einer Gartenparty auf dem Landsitz der Familie.

Dass das Vermögen ausschließlich vonseiten des Vaters kommt, verwundert die junge Investmentbankerin nicht: "Unter der Feindseligkeit der Mutter lag eine Unsicherheit, mit der ich mich fast identifizierte", bemerkt Brown. Aber ihr Debüt ist nicht nur eine Art eleganter Abrechnung mit der streng hierarchischen, britischen Klassengesellschaft, sondern noch viel mehr.

Das Buch beschreibt nach und nach in knappen, szenischen Bildern, aber immer gnadenlos treffsicher, was für die namenlose Protagonistin (Adornos "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" fällt einer ein) hier alles noch zusammenkommt.

Radikal ehrlich, und dennoch mit distanzierter Zurückhaltung erzählt Natasha Brown zehn Jahre nach dem Beginn von #BlackLivesMatter über den Alltagsrassismus und die chauvinistische Frauenfeindlichkeit unter Kollegen und Kolleginnen, den Druck und die Verlogenheiten der Banken- und der Corporate-Welt und entwirft in diesem Debüt das Porträt einer jungen Frau, die ihr jahrelanges automatisiertes Tun und Handeln, Mitmachen und Immer-weiter-aufsteigen-Wollen mehr und mehr infrage stellt: "Wie viele Frauen und Mädchen habe ich angelogen?", fragt sich das schwarze Role-Model, wenn es an seine zahlreichen Vorträge an Schulen und Universitäten zurückdenkt.

Kein Aufsteigerinnenmärchen

Nein, Natasha Brown erzählt uns hier kein Aufsteigerinnenmärchen, obwohl die Zutaten dafür reichlich vorhanden wären. Natürlich wissen wir, dass kulturelle Aneignung in eine Richtung passiert, aber die Autorin von Zusammenkunft, im englischen Original unter dem Titel Assembly erschienen und von der deutschen Woman-of-Colour-Autorin Jackie Thomae übersetzt, erweist sich als glasklare Beobachterin und kunstvolle Aneignerin eines Milieus, in das sich ihre Protagonistin Zutritt verschafft hat, in dem diese aber auch unter permanenter Beobachtung steht.

Browns Beobachtungen sind dabei nicht nur scharfkantig, sie sind auch bösartig. Zu Recht. Geht es schließlich um Großbritanniens Rolle im Kolonialismus und das heikle Thema längst fälliger Reparationszahlungen, fällt Browns Blick in Zusammenkunft auf Menschen, die das alles von sich weisen, "gebeugt über Beyond-Meat-Burger mit Potatoe-Wedges, besprüht mit Trüffel-Öl".

Gibt es ein Entkommen aus dem Aufstiegsdilemma? Auch das passiert bei Brown unnahbar und trotzdem radikal. Über weite Strecken lesen sich die erzählten Episoden so, als hätte sich die Protagonistin vom Erlebten bereits losgelöst, als wäre sie nicht mittendrin in dieser für sie anstrengenden Zusammenkunft, sondern bloß Beobachterin am Rand.

Eine, die das Interieur einer onkologischen Praxis zwar detailliert beschreiben kann, aber die Diagnose, die ihr dort gestellt wird, bis auf weiteres weitgehend ignoriert. In den Metastasen entdeckt die Titelheldin Möglichkeiten. Sie bedeuten für sie kein Scheitern, sondern ein Entkommen.

Und während die Champagnerflasche endlich umgefallen ist und der prickelnde Inhalt, auch der dieses außergewöhnlichen Debütromans, eine Pfütze auf trockener Erde bildet, kommt Browns Aufsteigerheldin zu einem radikalen Schluss: "Weiterzumachen heißt, sich für Mittäterschaft zu entscheiden." (Mia Eidlhuber, ALBUM, 26.2.2022)