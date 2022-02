Der Lieferdienst 10bis.co.il, das israelische Lieferando, wollte herausfinden, in welcher Weltstadt es die besten Falafel gibt

Wo gibt es die beste Falafel in Europa und in der Welt? Ein israelischer Lieferdienst will die Antwort darauf gefunden haben. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der israelische Lieferdienst 10bis.co.il hat die Dichte des Falafelangebots und die Qualität der Falafel in großen Metropolen anhand der Inhaltsanalyse von 27 Millionen Bewertungen von über 450.000 Restaurants in 61 Städten weltweit untersucht. Der Dienst hat im Zuge der Recherchen auch herausgefunden, dass die Suchanfragen nach "Falafel in meiner Nähe" im letzten Monat weltweit um 50 Prozent gestiegen seien.

Die knusprige Kugel auf pflanzlicher Basis wird monatlich 1,6 Millionen Mal bei Google gesucht, was darauf schließen lässt, dass dieser Boom der weltweiten Beliebtheit wohl auf den Trend zum Veganismus zurückzuführen ist, der die Ernährung der Welt dominiert, meint man beim Lieferservice.

Amsterdam führt in Europa

Letztendlich wurde aus den erhobenen Daten ein Index erstellt, der auf einer Skala von null bis zehn die europa- und weltweit besten Städte für Falafel ausweist. So wurde festgestellt, dass Amsterdam die beste europäische Stadt für Falafel ist, mit einer Gesamtbewertung von 7,62 von 10. In der niederländischen Hauptstadt gibt es zwölf Falafel-Restaurants pro 100.000 Einwohner, hinter europäischen Städten wie Brüssel mit 33 Lokalen (der höchste Wert aller analysierten Orte). Die belgische Hauptstadt belegte in der Studie mit einer Gesamtbewertung von 7,55/10 den zweiten Platz unter den europäischen Falafel-Städten.

An dritter Stelle liegt Athen (7,50 von 10 Punkten). Die griechische Hauptstadt bietet die schmackhaftesten Falafel in Europa mit einer Bewertung von 4,60 von 5 Falafel-Bewertungen – knapp hinter Haifa, Israel, das in der weltweiten Studie den ersten Platz belegt.

Berlin belegt mit 7,47/10 den vierten Platz. Bekannt dafür, eine der vegan-freundlichsten Städte der Welt zu sein, bieten 2,61 Prozent der Restaurants in der deutschen Hauptstadt qualitativ hochwertige Falafel an, die mit 4,37/5 bewertet werden. Vor Berlin, wenn es um die schmackhaftesten Falafel geht (4,42/5), liegt Lissabon in Portugal mit 7,46/10 auf dem fünften Platz des Europa-Rankings.

Den Abschluss der sechs besten europäischen Städte für Falafel bildet Kopenhagen (7,24 von 10 Punkten). In der dänischen Hauptstadt gibt es 43 Prozent mehr Falafel-Restaurants als in Haifa, obwohl sie in der Gesamtwertung 20 Prozent weniger Punkte erhielt.

Haifa und Tel Aviv haben die besten Falafel der Welt

Wo gibt's nun die besten Falafel der Welt? Die Antwort von 10bis.co.il: in Haifa. Die israelische Hafenstadt hat die höchste Punktzahl von 9,07/10 erhalten. Und das obwohl nur fast vier Prozent der Restaurants in der Stadt dieses Gericht anbieten, hat Haifa die schmackhaftesten Falafel aller untersuchten Orte (4,67/5 Falafel-Bewertung).

Auf dem zweiten Platz liegt Tel Aviv mit 8,70 von 10 Punkten. Interessanterweise gibt es in Tel Aviv 13 Falafel-Restaurants pro 100.000 Einwohner, mehr als im erstplatzierten Haifa mit neun.

An dritter Stelle liegt eine andere Stadt des Nahen Ostens, Beirut, mit 7,92/10. Die Falafel in der libanesischen Hauptstadt hat mit 4,54 von fünf Punkten die dritthöchste Bewertung unter allen Hauptstädten der Welt.

Ex aequo an dritter Stelle liegt Jerusalem. Dort sind 9,36 Prozent der Restaurants auf Falafel spezialisiert, womit die Stadt vor den israelischen Städten Haifa (3,95 Prozent) und Tel Aviv (2,56 Prozent) liegt. (red, 28.2.2022)