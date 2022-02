Tagesüberblick Coronavirus

24.060 Postings

Corona-Maßnahmen in Deutschland entfallen ab 20. März

Auch in Österreich wurden Öffnungsschritte verkündet, die G-Regeln enden fast überall, Maskenpflicht gilt nur noch in wenigen Bereichen. In Wien gelten weiter strengere Regeln – 38.256 Neuinfektionen