Reden, Reaktionen und zahlreiche neue Opfer: Der zweite Tag des russischen Krieges gegen die Ukraine in einem Video-Überblick

In den frühen Morgenstunden hielt Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache an die Nation. Er fordert die Einwohner auf, wachsam zu sein und die Ausgangssperre einzuhalten. Außerdem lobt er die Ukrainer für ihren "Heldenmut" angesichts des russischen Vormarschs und meint, die "Verteidiger der Ukraine hätten dem Feind nicht erlaubt, den Invasionsplan am ersten Tag umzusetzen".

Der Feind habe ihn zum "Ziel Nummer eins" erklärt, sagte Selenskyj. Damit solle die Ukraine "politisch zerstört" werden.

Bisher blieb China verhalten in der Frage, auf welche Seite es sich im Ukraine-Konflikt stellen würde. Nun hat das Außenministerium die russischen Angaben, die Ostukraine schützen zu wollen, als "legitime Bedenken" bewertet. Es spricht Wang Wenbin, Außenministeriumssprecher von China.

In der Metro-Station Zoloti Worota in Kiew suchen Bewohnerinnen und Bewohner der ukrainischen Hauptstadt Schutz vor den Bomben der russischen Luftangriffe. Rund 600 Kilometer entfernt, in der polnischen Stadt Przemyśl nahe der ukrainischen Grenze, wurde ein Bahnhof zu einer Zuflucht für Flüchtlinge umgebaut.

Großbritannien verhängt ein Sanktionspaket gegen Russland, das laut Premierminister Boris Johnson "das größte und härteste Paket von Wirtschaftssanktionen ist, das Moskau je gesehen hat", während er Präsident Wladimir Putin in ungewöhnlich persönlichen Worten kritisiert.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, Russland wäre zu Verhandlungen bereit, sobald die Ukraine ihren Widerstand einstelle.

Die Menschen auf den Straßen Moskaus reagieren unterschiedlich auf die Sanktionen des Westens.

(red, 25.2.2022)