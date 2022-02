Sprengsatz im Mannschaftsbus von EC Bahia auf Weg zu einem Match der Copa do Nordeste in die Luft gegangen – Anhänger verdächtigt

San Salvador/Brasilia – Mehrere Spieler des brasilianischen Fußballclubs EC Bahia sind nach dessen Angaben bei der Explosion eines Sprengsatzes im Mannschaftsbus auf dem Weg zu einem Spiel in der Regionalmeisterschaft verletzt worden. "Der besorgniserregendste Fall ist der des Torwarts Danilo Fernandes, der von einem Granatsplitter im Gesicht getroffen wurde und bereits in ein Krankenhaus gebracht wurde", hieß es in einem Tweet des Clubs am Donnerstag (Ortszeit).

Dazu waren Bilder von einem Loch im Bus und blutverschmierten Sitzen zu sehen. Der Linksverteidiger Matheus Bahia erlitt dem Sportportal "Globoesporte" zufolge zudem Schnittwunden im Arm. Auch der Angreifer Marcelo Cirino konnte nicht spielen. Ein Auto, das neben dem Bus des EC Bahia fuhr, wurde laut "Globoesporte" ebenfalls getroffen. Verdächtige waren Anhänger des Clubs, der in der vergangenen Saison in die zweite Liga abgestiegen war.

Der EC Bahia war unterwegs zu einem Spiel in der Copa do Nordeste, der Meisterschaft des Nordosten Brasiliens, gegen den FC Sampaio Corrêa in der Arena Fonte Nova in Salvador. Die Mannschaft trat an, um "mit Würde und Professionalität die Farben Bahias auf dem Feld zu vertreten", wie Trainer Guto Ferreira sagte. (APA, 25.2.2022)