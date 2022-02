Foto: Imago

Bisher gab es in Österreich 2.610.286 positive Corona-Testergebnisse. Mit Stand Freitag, 9.30 Uhr sind österreichweit 14.725 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben und 2.314.818 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.478 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 193 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung vom Donnerstag:

Burgenland: 978

Kärnten: 1.949

Niederösterreich: 6.867

Oberösterreich: 5.091

Salzburg: 1.529

Steiermark: 3.978

Tirol: 3.140

Vorarlberg: 1.814

Wien: 5.978

(red, 25.2.2022)