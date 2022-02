Sich findende und auseinanderfallende Bindungen: "Am Ende Licht" mit Dunja Sowinetz und Norman Hacker (sitzend) und Bardo Böhlefeld und Max Gindorff (groß projiziert, v. li.). Susanne Hassler-Smith

Die Mutter dreier erwachsener Kinder stirbt infolge einer plötzlichen Gehirnblutung im Getränkegang eines Supermarkts. Sie hat ihr Leben lang zu viel getrunken. Diesen Moment des Todes dehnt Simon Stephens in Am Ende Licht zu einem ganzen Theaterstück aus. Der britische Dramatiker nutzt dafür ein Motiv, das meist dem Science-Fiction-Film vorbehalten bleibt: Die Tote bleibt noch eine Weile da und verabschiedet sich von ihren Lieben – undercover oder als Geist. Wer möchte nicht mit seiner verstorbenen Mutter ein letztes klärendes Gespräch führen?

In den Nullerjahren lehrte Stephens das deutschsprachige Theater, wie sogar im postdramatischen Zeitalter gut funktionierende Sozialdramen aussehen. Seine Spezialität sind Familienaufstellungen in Miniaturszenen, die pfeilschnell zum wunden Punkt vordringen, sparsame Begegnungen in Reigen-haften Dramaturgien, das Überblenden von Schauplätzen. In Am Ende Licht nun verdichtet sich alles so weit, dass eine Synchronizität der Ereignisse hergestellt ist. Das Stück wurde 2019 in Manchester uraufgeführt und erlebte am Donnerstagabend in Anwesenheit des sichtlich erfreuten Autors österreichische Erstaufführung im Akademietheater.

Vierbeiniges Penistier

Und tatsächlich ist hier etwas gelungen: Die Hamburger Regisseurin Lilja Rupprecht betrachtet in ihrer ersten Inszenierung am Burgtheater das Leben als so surreal, wie es eben oft ist, und montiert aus diversen Elementen eine Bühnenlandschaft (Bühne: Holger Pohl), die in manchen Momenten wie ein Gemälde von Salvador Dalí aussieht. Es sind indefinite Skulpturen (ein vierbeiniges, elefantenbabyhaftes Penistier), flirrende Pixelprojektionen, Bluescreen-Bildschirme und ganz normale Requisiten (Bett), also verschiedene Teile, die ineinanderragen.

Genau so, wie auch Autor Stephens Szenen und Dialoge aus unterschiedlichen Gesprächen ineinandergeschoben hat. Da spricht der eine vom Tiramisu, das er jetzt noch möchte, während die andere unmittelbar daneben (aber in Wahrheit entfernt in einer anderen Stadt) im selben Atemzug von der zerstörerischen Alkoholsucht der Mutter erzählt.

Rupprecht behauptet aber noch mehr Surrealismus. Die Figuren tragen ihre Existenzversehrtheit in Form schiefer Frisuren und Bandagen am Kopf (Kostüme: Annelies Vanlaere). Alle haben sie verrutschte Gesichtszüge: der Vater und Ehemann (Norman Hacker), der sich mit zwei Frauen (Dunja Sowinetz, Stefanie Dvorak) zum Sex im Hotel trifft; Tochter Jess (Marie-Luise Stockinger), die nicht mehr alleine schlafen kann und sich deshalb in verzweifeltem Takt Männer wie Michael (Philipp Hauß) mit nach Hause nimmt.

Sohn Steven (Max Gindorff) ringt mit seinem Studium, aber auch mit Eifersucht wegen seines oft abwesenden Flugbegleiterfreunds (Bardo Böhlefeld); und die suizidale Tochter Ashe (Maresi Riegner), Alleinerzieherin ihres zweijährigen Sohnes, trennt sich in einer Verzweiflungsattacke von ihrem Junkie-Freund (Sebastian Klein), der den Unterhalt nicht zahlen kann.

Mutter undercover

Sie alle, zehn Darstellerinnen und Darsteller, sind dabei meist gleichzeitig auf der Bühne. Nur die untote Mutter (Dorothee Hartinger) sucht nach einem fulminanten Monolog zu Beginn die Schauplätze ihrer Kinder und ihres Mannes nur mehr in kurzen Momenten undercover als Kellnerin auf – um noch einmal zu beschwichtigen oder letzte Dinge zu sagen oder um ihren Lieben einfach noch einmal ins Gesicht zu blicken.

Am Ende Licht ist also nicht die Tragödie einer Frau aus prekären familiären Verhältnissen, sondern ein Drama über das gemeinsame Überwinden von existenziellen Zwangslagen. Das sozialpolitisch ausgehungerte England der Gegenwart schimmert da nur entfernt durch – null Stigmatisierung. Die durch ihre Masken in unbestimmtem Grad deformierten Figuren lassen hier viele Assoziationsmöglichkeiten offen, und das ist spannend. (Margarete Affenzeller, 25.2.2022)