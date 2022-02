Foto: imago

Das Jahr 2021 verlief laut Baumit-Geschäftsführer Georg Bursik gut für das Unternehmen. 290 Milliarden Euro Umsatz, damit eine Steigerung von 10,7 Prozent zum Vorjahr, darüber hinaus die Aufstockung auf mittlerweile 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotzdem sei die Umsatzsteigerung "nicht so stark wie erwartet" gewesen. Grund dafür seien vor allem die steigenden Rohstoffpreise.

Und davon wäre kein Ende in Sicht. "Wir haben im Jänner unsere Preise um 15 Prozent erhöht. Und wir erwarten, dass wir die Preise im Laufe des Jahres noch einmal um 15 oder 20 Prozent erhöhen müssen", sagte Bursik.

Zudem belaste das Unternehmen die russische Invasion in die Ukraine. Baumit besitzt eine Außenstelle in der Ukraine mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese "funktioniert nicht", teilte Bursik mit. Die Männer hätten einen Einzugsbefehl bekommen, dem sie nachgehen müssen. Man versuche die Familien nach Österreich zu holen, das sei aber schwierig. Die Außenstelle in Russland laufe weiter wie bisher.

Recycling und selbstauflösende Säcke

Darüber hinaus stellte das Baustoffunternehmen ihre aktuellen Innovationen vor. So sprach man beim Beton aus Recycle-Körnung "Beton Go2morrow" vom guten Feedback auf Social Media, aber auch von einer nichtvorhandenen Kaufbereitschaft auf dem Markt – aufgrund des höheren Preises. "Wir glauben aber weiterhin an das Produkt".

Die Wandfarbe Ionit, die mittlerweile seit fast zehn Jahren auf dem Markt ist und verstärkt Feinstaub und Pollen binden soll, hat das Unternehmen nun vom Frauenhofer Institut auf Aerosole prüfen lassen. Ergebnis: in einem mit Ionit bestrichenen Raumen sollen sich insgesamt 60 Prozent weniger Aerosole verteilen. Bursik bezeichnete Ionit als "rising star", kam aber auch nicht umher zu sagen, dass die Wandfarbe noch nicht den versprochenen Erfolg liefere.

Als diesjährige Innovation stellte man "Baumit all in" vor, einen Trockenbeton-Sack, der sich innerhalb des Mischers selbst auflöst. "Weniger Dreck, weniger Aufwand", fasste Bursik zusammen. Der Plan für die Zukunft sei, den recyclebaren Beton und den selbstauflösenden Sack zu kombinieren. (poll, 25.02.2022)