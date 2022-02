Am Donnerstag hat Russland, das größte europäische Land, die Ukraine, das zweitgrößte Land in Europa, angegriffen. Wir erklären dir, wie es zu dem Krieg kam

Im Krieg suchen Menschen in Bunkern Schutz vor Angriffen. Foto: Reuters/VIACHESLAV RATYNSKYI

Angriff auf die Ukraine: Russland ist mit Soldaten in das Nachbarland einmarschiert

Am Donnerstag sind russische Soldaten mit Panzern, Hubschraubern und Flugzeugen in der Ukraine einmarschiert. Die Ukraine ist ein Land im Osten Europas, das auch an Russland angrenzt. Im Osten des Landes gibt es zwei Gebiete, die nicht zur Ukraine gehören wollen und in denen es seit vielen Jahren immer wieder zu heftigen Kämpfen mit ukrainischen Soldaten kommt. Viele Menschen sind seither gestorben oder mussten fliehen. Die beiden Gebiete haben sich für unabhängig erklärt und nennen sich die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk. Am Montag hat der russische Präsident Wladimir Putin die beiden "Volksrepubliken" als eigenständige Staaten anerkannt. Putin behauptet, dass die russischen Soldaten nun Frieden in der Ukraine sichern sollen. Doch für die Ukraine, die USA, die EU und viele andere Länder auf der Welt ist es eine Kriegserklärung.

Wie es zu dem Krieg kam und was der russische Präsident Putin in der Ukraine will

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland begann im Jahr 2013. Damals protestierten viele ukrainische Bürgerinnen und Bürger gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch – sie wollten, dass die Ukraine stärker mit der EU zusammenarbeitet. Doch Janukowitsch ließ die Verhandlungen platzen, da er lieber näher an Russland rücken wollte. Er wurde als Präsident abgesetzt, was seinen Anhängern nicht gefiel – und auch nicht Russland, dessen Präsident Putin den Einfluss auf das Land nicht verlieren wollte. Außerdem wollte er verhindern, dass die Ukraine dem Militärbündnis Nato beitritt. Es kam zu immer heftigeren Auseinandersetzungen. 2014 brachte Russland die Halbinsel Krim unter Kontrolle. Auch im Osten – in Donezk und Luhansk – kam es zu Kämpfen zwischen regierungstreuen Soldaten und sogenannten Separatisten, die von Russland unterstützt werden.

Wie es nun weitergeht: Was passiert nun in der Ukraine und was tun andere Länder?

Seit Donnerstag wurden bereits viele Städte und Dörfer in der Ukraine angegriffen – es gab bereits Tote. Viele Menschen versuchen derzeit, das Land zu verlassen. Die EU, die USA sowie mehrere andere Staaten haben inzwischen sogenannte Sanktionen gegen Russland beschlossen, also Strafmaßnahmen. Diese Strafen betreffen zum Beispiel das Geschäft von Banken, die Lieferungen von Gas und die Wirtschaft. Man hofft, dass Russland den Angriff auf die Ukraine beendet und Verhandlungen aufgenommen werden können. Doch viele Experten befürchten auch, dass sich Wladimir Putin von den Sanktionen nicht abschrecken lässt. Er hat anderen Ländern außerdem bereits gedroht, dass sie die Ukraine nicht im Kampf unterstützten sollen. Wie es nun weitergeht, ist unklar. Beobachter befürchten, dass Putin die Ukraine komplett unter die Kontrolle Russlands bringen will. (Birgit Riegler, 25.2.2022)