Solidarität Denkmäler leuchten in den Farben der ukrainischen Flagge

Aus Solidarität mit der Ukraine erstrahlen das Rathaus in Sarajevo, das Kolosseum in Rom, das Brandenburger Tor in Berlin, der CN-Tower in Toronto sowie das Parlament in Pristina in Blau und Gelb. In Reykjavík leuchtet der "Imagine Peace Tower" für das Land in der Krise