Dieses Jahr ohne Auftritt im ORF: "Villacher Fasching"-Protagonist Manfred Obernosterer. Foto: ORF/Peter Krivograd

Wien – Aufgrund des Krieges in der Ukraine nimmt der ORF heuer Faschingssendungen aus dem Programm, teilt der ORF in einer Aussendung mit. Das gilt für das für Samstag geplante "Alles Walzer – Das Opernball-Quiz" ebenso wie für "Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen" (ebenfalls am 26. Februar), die Faschingsausgabe der "Millionenshow" und "Mini Lei Lei" (beides am 28. Februar), "den "Villacher Fasching" (1. März) und die Faschingsausgabe der "Barbara Karlich Show" (1. März).

Der neue ORF-Programmplan (vorbehaltlich Änderungen bei neuen Entwicklungen in der Ukraine):

Samstag, 26. Februar, ORF 2

Anstelle von "Alles Walzer – Das Opernball-Quiz" steht um 20.15 Uhr "Donna Leon: Ewige Jugend" auf dem Programm. Nach der "ZIB 2 Spezial" um 21.50 Uhr folgt um 22.30 Uhr "Donna Leon: Schöner Schein" (statt "Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen").

Dienstag, 1. März, ORF 2

Anstelle des "Villacher Fasching" zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr den am 22. Februar entfallenen dritten Teil des "Universum"-Dreiteilers "Die Anden". Danach folgen um 21.05 Uhr "Der Report" und um 22.00 Uhr die "ZiB 2".

"ZiB-Spezial" am Freitag

Auch sind weiterhin weitreichende Programmänderungen in Reaktion auf den Ukraine-Krieg geplant. Am Freitag, wird etwa eine "ZiB 2 Spezial" um 21.20 Uhr ausgestrahlt. In ORF 3 steht um 20.15 Uhr eine 45-minütige "ORF 3 Aktuell"-Sondersendung am Programm. Am Samstag ist bereits um 8 Uhr die erste "ZiB" zu sehen. Am Abend kommt es zu einer weiteren "ZiB 2 Spezial"-Ausgabe um 21.50 Uhr.

Gewessler zu Energieversorgung auf Puls 4

Auch das Programm von Puls 24 steht weiterhin ganz im Zeichen des Kriegs. Der Nachrichtensender berichtet das gesamte Wochenende live vom Geschehen. Bereits am Freitag ist Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) um 19.20 Uhr im Studio zu Gast und spricht über die Auswirkungen der russischen Invasion auf die Energieversorgung in Österreich. Am Sonntag, um 10 Uhr, steht ein "Pro und Contra Spezial" zum Thema "Putin auf dem Vormarsch – Wie weit wird er gehen?" am Programm. Dabei gibt Café Puls-Moderator Florian Danner sein "Pro & Contra"-Debüt. (red, APA, 25.2.2022)