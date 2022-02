Österreichische Hilfsorganisationen stocken ihre Teams in der Ukraine auf. Hier erfahren Sie, wo Sie jetzt spenden können. A1, Drei und Magenta verrechnen nichts für Telefonate und SMS in die Ukraine

In der Ukraine brauchen Menschen jetzt dringend Hilfe. Foto: Beata Zawrzel via www.imago-images.de

Für die ukrainische Bevölkerung wurde das Leben über Nacht zum Albtraum, ihr Zuhause zum Katastrophengebiet. Solidaritätskundgebungen, die auch in vielen Städten Österreichs am Wochenende stattfinden werden, sind wichtig, konkrete materielle Hilfe aber ebenso.

Wer sofort helfen will, kann hierzulande zwischen mehreren Organisationen wählen, die die Menschen in der Ukraine jetzt unterstützen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Caritas bauen bereits Hilfezentren für Binnenflüchtlinge an verschiedenen Stützpunkten in der Ukraine auf. Rund 1.000 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz.

Die Versorgung mit Wasser, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Heizmaterial und psychosozialer Unterstützung sowie medizinischer Versorgung steht an erster Stelle. Man kann fertige Hilfspakete der Caritas ab 25 Euro finanzieren: IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 (Kennwort: Soforthilfe Ukraine) oder online.

Wie in jedem Krieg sind vor allem Kinder besonders schutzbedürftig. Die Organisation SOS-Kinderdorf schnürt aktuell ebenfalls Notpakete und steht für die Aufnahme von 50.000 Menschen breit.

Mit einer Spende kann man bei der Evakuierung, dem Errichten von Notfallunterkünften, der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln sowie der Bereitstellung von psychologischer Soforthilfe und der Aufnahme geflüchteter Familien in Österreich helfen. IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240 (Kennwort: Ukraine) oder online.

Auch der ORF engagiert sich mit der Hilfsorganisation Nachbar in Not. Hier werden Wasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinische Versorgung und Heizmaterial organisiert. Unterstützen können Sie das unter: IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003 (Kennwort: Hilfe für die Ukraine) oder online.

Auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die bereits seit 1999 vor Ort ist, stockt in diesen Stunden ihre Teams auf, um der Bevölkerung medizinische Hilfe leisten zu können. Vor allem entlang der Frontlinien und auch in Russland sind die Ärztinnen und Ärzte weiter im Einsatz, um Zivilistinnen und Zivilisten zu helfen. "Wesentlich ist, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung gewährleistet bleibt und medizinische Einrichtungen gemäß dem Völkerrecht geschützt sind", so die Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, Laura Leser, in einer aktuellen Aussendung. Helfen können sie den ärztlichen Teams hier: IBAN: AT43 2011 1289 2684 7600 und online.

Helfen kann man außerdem über die Volkshilfe unter dem Kennwort: Nothilfe Ukraine, IBAN: AT 76000 0000 0174 0400 und online.

Und schließlich über das Rote Kreuz unter dem Kennwort: Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt, IBAN: AT57 2011 1400 1440 oder online.

Auch das Hilfswerk International startet die Soforthilfe und hat ein Spendenkonto für die Menschen in der Ukraine eingerichtet. IBAN: AT71 6000 0000 9000 1002 (Kennwort: Nothilfe Ukraine) oder online.

Indirekt spenden seit Freitag auch einige Mobilanbieter in Österreich. Mit A1, Drei oder Magenta kann man ab sofort gratis in die Ukraine telefonieren oder SMS verschicken.

(cms, 25.2.2022)