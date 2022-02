Gegen tschechischen Tabellenführer am 10. März auswärts, Rückspiel eine Woche später in St. Pölten

Der LASK ist weiter als Eurofighter aktiv. Foto: APA/Diener/Manhart

Nyon – Der LASK bekommt es im Achtelfinale der in dieser Saison erstmals ausgetragenen Fußball-Conference-League mit dem amtierenden tschechischen Meister und aktuellen Tabellenführer Slavia Prag zu tun. Die Oberösterreicher treten zunächst am 10. März in der tschechischen Hauptstadt an, das Rückspiel geht am 17. März in St. Pölten über die Bühne. Das Finale findet am 25. Mai in Tirana statt. (APA, 25.2.2022)

Achtelfinale-Paarungen in der Fußball-Conference-League

Slavia Prag – LASK

Olympique Marseille – FC Basel (Lindner)

Leicester City – Stade Rennes

PAOK Saloniki – Gent

Vitesse Arnheim (Grbic) – AS Roma

PSV Eindhoven (Mwene) – FC Kopenhagen

Bodö/Glimt – AZ Alkmaar

Partizan Belgrad – Feyenoord Rotterdam (Trauner)

Spieltermine am 10. und 17. März, Finale am 25. Mai Arena Kombëtare in Tirana