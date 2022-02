Kostenloses Telefonieren in die Ukraine: Die heimischen Mobilfunker sind sich dabei einig. Foto: APA

Die drei großen heimischen Telefonanbieter Telekom Austria, Magenta und drei ermöglichen ihren Kunden bis auf Widerruf gratis Telefonate und sms in die Ukraine und von dort nach Österreich. Das gelte auch für das Datenroaming – also die Nutzung österreichischer Hands in der Ukraine – , teilten die drei Unternehmen in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag mit.

Umfassendes Angebot

Das Angebot gilt für Kunden im Festnetz und am Handy. Es entfallen damit die üblichen Roamingkosten. Die Maßnahme sei der bedrohlichen Lage und dem damit gestiegenen Bedürfnis, jederzeit Freunde, Familienangehörige aber auch Unternehmen zu erreichen, geschuldet.

Deutschland

Auch die Deutsche Telekom macht bis auf Weiteres Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei. "Wir habe eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Deutschland. Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit sie den Kontakt aufrechterhalten können", sagte ein Konzernsprecher. Die Deutsche Telekom wolle solidarisch an der Seite der Menschen stehen, die in dieser schwierigen Situation Unterstützung benötigten. (APA, 25.2.2022)