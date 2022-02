Ausgerechnet Russland für Konrad Laimer und Leipzig. Foto: EPA/Etxezarreta

Nyon – Konrad Laimer trifft mit seinem Club RB Leipzig im Achtelfinale der Fußball-Europa-League auf Spartak Moskau. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Aufgrund des Ukraine-Kriegs müssen russische Clubs ihre Europacup-Heimpartien auf neutralem Boden durchführen, das Rückspiel am 17. März steigt daher nicht in Russlands Hauptstadt. Zum ersten Kräftemessen kommt es am 10. März in Leipzig.

Eintracht Frankfurt, der Club von Trainer Oliver Glasner, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker, bekommt es mit Betis Sevilla zu tun. Julian Baumgarltingers Bayer Leverkusen tritt gegen Atalanta Bergamo an. Aleksandar Dragovic kämpft mit Roter Stern Belgrad gegen die Glasgow Rangers um den Einzug ins Viertelfinale. Auf den FC Barcelona warten Duelle mit Galatasaray Istanbul. (APA, 25.2.2022)

Achtelfinale in der Fußball-Europa-League

Glasgow Rangers – Roter Stern Belgrad (Dragovic)

SC Braga – AS Monaco

FC Porto – Olympique Lyon

Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen (Baumgartlinger)

FC Sevilla – West Ham United

FC Barcelona – Galatasaray Istanbul

RB Leipzig (Laimer) – Spartak Moskau

Betis Sevilla – Eintracht Frankfurt (Hinteregger, Ilsanker, Trainer Glasner)

Spieltermine: 9./10. und 17. März, Finale am 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. Porto und Betis tragen ihre Heimspiele bereits am 9. März aus, um Terminkollision mit den Heimpartien von Braga bzw. FC Sevilla zu umgehen.