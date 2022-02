Was derzeit in der Ukraine vor sich geht, wie es weitergehen könnte und was der russische Präsident mit dem Land vorhat

In der Ukraine toben Kämpfe um die Hauptstadt Kiew. In der Nähe des Regierungsviertels sollen Schüsse gefallen sein. Und auch in anderen Regionen des Landes befinden sich die russischen Truppen auf dem Vormarsch. Was wirklich vor sich geht, ist zwischen russischer Propaganda und vielen Falschmeldungen schwer einzuschätzen – wir versuchen, einen Überblick zu geben.

Außerdem stellen wir die Frage: Was hat Russlands Präsident Wladimir Putin eigentlich mit der Ukraine vor? Kann er sie erobern – und auch halten? Antworten liefert Außenpolitik-Redakteur Gianluca Wallisch. (red, 25.2.2022)

