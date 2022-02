Ausgerechnet Russland. Im Monat Februar hat das Reich des Präsidenten Wladimir Putin den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen inne. Als das mächtigste Gremium der Internationalen Gemeinschaft sich zu einer weiteren Dringlichkeitssitzung zum Krisenthema Ukraine traf, platzte in der Nacht zum Donnerstag die Nachricht vom Angriff Russlands in die Runde.

Aufgebracht wetterte der ukrainische Botschafter Sergej Kyslyzja gegen seinen russischen Kontrahenten im UN-Sicherheitsrat, Wassili Nebensja: "Für Kriegsverbrecher gibt es kein Fegefeuer. Sie fahren direkt zur Hölle." Foto: EPA / Jason Szenes

Während sein Land in ein anderes UN-Mitgliedsland, die Ukraine, einmarschierte, saß Moskaus Botschafter Wassili Nebensja dem Sicherheitsrat vor. Im New Yorker UN-Hauptquartier kam der Diplomat am Ende seiner Rede auf die Invasion zu sprechen. Es handle sich um eine "militärische Operation im Donbass", jenem Gebiet in der östlichen Ukraine also, das schon seit 2014 Schauplatz von blutigen Kämpfen ist.

Präsident Putin habe seine Entscheidung auf Grundlage des Artikels 51 der UN-Charta getroffen, erläuterte Nebensja mit eiskalter Miene und schwadronierte – wie auch sein Präsident – von einer "Entnazifizierung" der Ukraine. "Nennen Sie es nicht einen Krieg", raunte Nebensja.

Keine Fragen

Zuvor hatte er als Vorsitzender des UN-Sicherheitsrates den Vertreter der Ukraine abgekanzelt: "Ich nehme heute keine Fragen an." Und so prallten denn auch Sergej Kyslyzjas Vorwürfe ab: "Für Kriegsverbrecher gibt es kein Fegefeuer. Sie fahren direkt zur Hölle, Botschafter."

In dieser denkwürdigen Sitzung des Sicherheitsrates, die wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird, bezog sich Russland auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, ratifiziert im fernen 1945. Dieser Passus regelt das Recht eines jeden UN-Mitgliedslandes auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs.

Und nun war es so weit: Russland nahm – wohlgemerkt als Aggressor – jetzt diesen Artikel für sich in Anspruch. Zynischer hätte die politische Führung des Atomwaffenstaates ihren militärischen Überfall auf die Ukraine kaum umdeuten können.

Die grotesk anmutende Sitzung des Sicherheitsrates wirft auch ein Schlaglicht auf die Rolle der Vereinten Nationen im Konflikt insgesamt: Die Organisation, die eigentlich den "Weltfrieden und die internationale Sicherheit" wahren soll, kann dem Gewaltausbruch im Osten Europas nur ohnmächtig zuschauen.

Natürlich verurteilen seit Beginn der Operation viele einflussreiche UN-Mitglieder wie Deutschland Russlands Großattacke "in der schärfsten möglichen Form". Und die Botschafterin der Weltmacht USA, Linda Thomas-Greenfield, forderte den Sicherheitsrat zum Handeln auf. "Wir werden eine Resolution auf den Tisch legen", kündigte sie an. In dem Textentwurf wollen die Amerikaner die Russen für den eklatanten Bruch des Völkerrechts anklagen.

Russlands Veto

Doch das Schicksal der US-Initiative dürfte schon besiegelt sein – dafür sorgt schon das Regelwerk der Vereinten Nationen: Das ständige Sicherheitsratsmitglied Russland wird jeden Versuch, die Aggression anzuprangern, mit seinem Veto zu Fall bringen. Präsident Putin braucht also weder jetzt noch in Zukunft eine wie auch immer geartete Resolution des UN-Sicherheitsrates in sein Kalkül einzupreisen. Somit muss ausgerechnet der Täter keine UN-Sanktionen befürchten: Denn nur der Sicherheitsrat mit seinen völkerrechtlich verbindlichen Resolutionen ist formell in der Lage, diese zu beschließen.

Allenfalls könnten sich einzelne Mitglieder des Gremiums zusammenschließen und ihr Entsetzen über Russlands Taten ausdrücken. Eine solche Äußerung hätte aber eben nicht die Wirkung einer Resolution.

Letztlich bleibt den Repräsentanten der Vereinten Nationen nur eine Waffe: das Wort. So nahm der sonst glatt diplomatisch parlierende UN-Generalsekretär António Guterres all seinen Mut zusammen. Präsident Putin möge den Angriff stoppen: "Geben Sie dem Frieden eine Chance. Zu viele Menschen sind bereits gestorben." Dramatischer Höhepunkt des Appells: "Im Namen der Menschlichkeit, nehmen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland!"

Schon zuvor hatte der Generalsekretär Moskau den Bruch des Völkerrechts vorgeworfen. Guterres kann es sich aber vergleichsweise leicht erlauben, Klartext zu sprechen: Er befindet sich in seiner zweiten und letzten Amtszeit als UN-Generalsekretär.

"Humanitäre Feuerwehr"

Viele Mitarbeiter des UN-Apparats müssen jetzt im Osten Europas die Rolle übernehmen, in der sie unentbehrlich sind: Sie werden als "humanitäre Feuerwehr" den Opfern des russischen Angriffskriegs zur Seite stehen. Das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, das Kinderhilfswerk Unicef und das Welternährungsprogramm WFP sind gefragt.

Noch ist nicht abzusehen, welche Dimensionen das Elend und die Not erreichen werden, die Putin und seine Gefolgsleute zu verantworten haben. Die amerikanische UN-Botschafterin Thomas-Greenfield malt jedenfalls ein düsteres Bild. Die Gewalt in der Ukraine könnte bis zu fünf Millionen Menschen in die Flucht zwingen. Das wäre die größte aktuelle Vertreibungskrise der Welt.

Protest wurde und wird auch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) formuliert. Doch letztlich bewirken die jahrelangen, sehr intensiven diplomatischen Bemühungen des in Wien ansässigen Gremiums, das bisher als die zuverlässigen "Augen und Ohren" der Weltöffentlichkeit in der Ukraine galt, nichts. Zumindest "vorübergehend" ziehe die OSZE ihre internationalen Beobachter aus der Ukraine ab, musste Generalsekretärin Helga Schmid am Donnerstagabend bekanntgeben.

Drohungen gegen OSZE-Kräfte

Vor Ort war die OSZE bisher dafür zuständig, die Einhaltung des Waffenstillstandes entlang der Kontaktlinie zwischen ukrainischen Truppen und Separatisten in der Ostukraine zu überwachen. Dort wurden zuletzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation wiederholt in ihrer Arbeit behindert, teilweise auch bedroht. Mit Angriffsbefehl aus Moskau wurde die Wahrung des Waffenstillstandes ohnehin unmöglich und der Aufenthalt in der Region zum Sicherheitsrisiko.

Wenig jucken wird die Führung in Moskau angesichts der militärisch-politischen Realität der drohende Ausschluss Russlands aus dem Europarat, wie ihn auch der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak im Gespräch mit dem STANDARD fordert. Die Organisation mit 47 Mitgliedsstaaten, 1949 gegründet, hat sich der Entwicklung und Wahrung von Demokratie und Menschenrechten auf dem europä ischen Kontinent verschrieben – in Bezug auf Russland ist man offensichtlich gescheitert. (Jan Dirk Herbermann aus Genf, Gianluca Wallisch, 26.2.2022)