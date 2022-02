Liebe Leserin, lieber Leser,

Derzeit führt kein Weg am Thema Ukraine vorbei, das schlägt sich natürlich auch in den Tech-News wieder. Nachdem es gestern zu den ersten schweren Cyberangriffen durch Russland gekommen ist, ruft die Ukraine nun Hacker zum Widerstand auf. Aber auch unabhängige Hacktivisten mischen sich erstmals in den Konflikt ein.

Gleichzeitig war ein solche Angriff wohl noch nie in der Menschheitsgeschichte so gut für Außenstehende nachverfolgbar. Das zum Teil mit unerwarteten Mitteln. So zeigten sich etwa auf Google Maps im Vorfeld Spuren der russischen Invasion, während aktuell zu sehen, ist, wie viele Menschen in andere Länder zu flüchten versuchen. Aber auch jenseits der derzeit alles beherrschenden Themas gibt es natürlich wieder einige Nachrichten, aber seht selbst.

Ukraine ruft Hacker zum Widerstand auf, Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg



Mit diesen Webcams kann man das Geschehen in der Ukraine live mitverfolgen

Russische Invasion ist live auf Google Maps zu sehen

Cyberattacken: Russlands Angriff auf die Ukraine läuft auch über das Internet

Siri bekommt eine genderneutrale Stimme

Neos fordern kostenloses Internet für alle Tiroler

Wegen Sextoys und Medikamenten: Datenschutzklage gegen Giropay



Neil deGrasse Tyson erklärt auch auf Tiktok Wissenschaft so, dass es Spaß macht

Chipriese Taiwan schließt sich Sanktionen gegen Russland an

Österreichische Mobilfunker machen Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei