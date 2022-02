Die Cannes Lions finden dieses Jahr als Hybridevent von 20. bis 24. Juni statt. Foto: cannes lions

Cannes/Wien – Die Organisatoren der Cannes Lions zeichnen dieses Jahr AB InBev als "Creative Marketer of the Year" aus. Nach Samsung Electronics (2016), Burger King (2017), Google (2018), Apple (2019) und zuletzt Microsoft (2021) reiht sich nun Anheuser-Busch InBev (AB InBev) in die Liste der weltweit kreativsten und innovativsten Unternehmen ein.



Die Prämierung des Braukonzerns begründet sich in der jüngeren Löwenbilanz: Bei den vergangenen Cannes-Lions-Awards für die Jahre 2020/2021 holte AB InBev insgesamt 40 Löwentrophäen; davon zwei Grands Prix, zwei Titan-Löwen, neun in Gold, zehn in Silber und 17 Bronze-Löwen. Zu den herausragenden Arbeiten der letzten Jahre gehörten die Kampagnen "TagWords" für Budweiser Brasilien, "The Match of Ages" für Corona Mexiko, "Tienda Cerca" für Bavaria Kolumbien und "Contract for Change" für Michelob Ultra USA, die einen PR-Grand-Prix und weitere acht Lions – darunter einen Titanium – einholte.

Das Cannes Lions International Festival of Creativity findet von 20. bis 24. Juni 2022, in Cannes, Frankreich, als Hybridevent statt. (red, 25.2.2022)