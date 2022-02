Machen im Tonstudio gemeinsame Sache (von links): Oscar Isaac, Justin Timberlake und Adam Driver als Folksänger im New Yorker Greenwich Village der 1960er-Jahre – "Inside Llewyn Davis", 3sat, 23.30 Uhr. Foto: ZDF / Alison Rosa

11.25 SCHWERPUNKT

150 Jahre Nationalparks Am 1. März 1872 wurde von US-Präsident Ulysses S. Grant der Yellowstone-Nationalpark und mit ihm der erste Nationalpark der Welt eingeweiht. Arte würdigt das Jubiläum einen Tag lang mit Dokus, beginnend mit Yellowstone. Eine Übersicht bietet um 20.10 der Dokumentarfilm Amerikas beste Idee. Bis 23.15, Arte

17.30 GESUNDHEIT

Bewusst gesund – Das Magazin Die Themen im Gesundheitsmagazin mit Christine Reiler sind die vierte Corona-Impfung, Neurofeedback, einfache Übungen bei Nackenschmerzen, nachhaltiger Fisch und Neurofibromatose, eine seltene Erkrankung mit komplexem Krankheitsbild. Bis 18.00, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Klaus Unterberger sind: Schlafkiller Busbahnhof. Wenn der Motorenlärm der Busse den Schlaf raubt. / Keine barrierefreie Toilette – muss das Lokal Schadenersatz zahlen? / Nachgefragt: Feuerwerk im Wienerwald – was war tatsächlich erlaubt? Bis 19.00, ORF 2

22.00 NEO-NOIR

Wild Things (USA 1998, John McNaughton) High-School-Lehrer Sam (Matt Dillon) wird von zwei Studentinnen (Neve Campbell, Denise Richards) der Vergewaltigung bezichtigt. Cop Ray (Kevin Bacon) glaubt das nicht und forscht nach. Trashig, sehr spannend und voll ungeahnter Wendungen. Bis 23.45, ZDF neo

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Inside Llewyn Davis (USA/GB/F 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Inspiriert von dem legendären Sänger, Songwriter und Gitarristen Dave Van Ronk und dessen Autobiografie The Mayor of MacDougal Street erweckten die Coen-Brüder die New Yorker Folkszene vor der folgenreichen Ankunft von Bob Dylan zum Leben. In der Titelrolle brilliert Oscar Isaac. Bis 1.05, 3sat

0.30 MAGAZIN

Der Pate – Teil 3 (The Godfather Part III, USA 1990, Francis Ford Coppola) Das unterschätzte Finale von Francis Ford Coppolas meisterhaftem Mafiaepos mit Tochter Sofia in einer Hauptrolle. Bis 2.55, ZDF

Streaming-Tipps

WIKINGER

Vikings: Valhalla (USA/IRL/CDN 2022) Die Wikingerserie Vikings hat nun ein Spin-off, bei dem es gut 100 Jahre nach dem bisherigen Serienende weitergeht. In den Hauptrollen: Entdecker Leif Eriksson (Sam Corlett), seine Schwester Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) und der nordische Fürst Harald Sigurdsson (Leo Suter). Netflix

WES ANDERSON

The French Dispatch (USA/D/F 2021, Wes Anderson) Den jüngsten Streich von Wes Anderson (The Royal Tenenbaums), eine unglaublich reichhaltige Hommage an die Zeitschrift The New Yorker mit vielen seiner Lieblingsschauspieler wie Bill Murray, gibt es jetzt auch im Streaming zu sehen. Disney+

ZEITGESCHICHTE

Hitlers Geldgeber (Hitler’s Gold, CZ 2020) Die vierteilige tschechische Doku untersucht die finanzielle Organisation des Naziregimes. Dabei werden die Geldströme von Investoren hin zu Hitlers faschistischem Staat, aber auch die spätere Suche nach gestohlenem Eigentum thematisiert. Sky

ARCHIVJUWEL

Szenen einer Ehe (S 1973, Ingmar Bergman) Im vergangenen Jahr kam eine Neufassung von Ingmar Bergmans Szenen einer Ehe mit Jessica Chastain und Oscar Isaac auf die Bildschirme. Von der zeitlosen Qualität des Originals mit Liv Ullmann und Erland Josephson kann man sich nach wie vor in der Arte-Mediathek überzeugen. Arte-Mediathek