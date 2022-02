Dracula als Singstück mit exzellentem Ensemble: Publikumsliebling César Sampson geht es mit Understatement an. Foto: Friederike Ebensperger

Im neuesten Teil der Seestadt, nordöstlich des oberirdischen Trassenendes der zweiten Wiener Untergrundlinie, trocknet in manchen Wohnbauten noch der Zement, vor dunklen Fensteröffnungen zischeln Plastikabdeckungen gruselig im Abendwind. Eine XL-Discounterfiliale, einen Bildungscampus und vielfältige Gelegenheiten zum Bouldern gibt es aber schon. Und in der ortsansässigen, frisch eröffneten Kulturgarage der VHS hat am Donnerstagabend die erste vor Ort entstandene Musicalproduktion erfolgreich eingeparkt: Dracula.

Auf musikalischem Gebiet schafft es das 2001 in San Diego uraufgeführte Singstück von Frank Wildhorn knapp über die in der UN-Menschenrechtscharta festgesetzte Sylvester-Levay-Nulllinie. Im Parcours der Melodien gibt es reichlich Intervallsprünge nach oben, an deren Ende lange Töne warten, die dann mithilfe kraftvoller Vibrati zu einer gefühlsechten Intensität anschwellen sollen.

Reichlich Hall

Schade bis schmerzhaft, dass bei der Umsetzung durch das irgendwo im Nirgendwo musizierende neunköpfige Orchester der Seestädter Kreativagentur Sipario (musikalische Leitung: Béla Fischer Jr.) bei den Tutti-Streichern untote, nach flüssigem Styropor klingende Sounds ihr Unwesen treiben, die man seit den späten 90er-Jahren für ausgestorben hielt.

Die Soloinstrumente – Geige, Cello, Querflöte, Klarinette und Gitarre – performen durchwegs gut; grundsätzlich werden aber oft karge Klangprofile mit reichlich Hall aufgeschminkt. Aber so ist das im Leben: Man muss sich nach der Decke strecken.

Die Kohle, die die Vereinigten Bühnen Wien in die Produktionen von Ronacher und Raimundtheater stecken, hat man in Transdanubien natürlich nicht annähernd zur Verfügung.

Auch bezüglich des Bühnenbilds hat in der Inszenierung von Benedikt Karasek die Fastenzeit in der Seestadt schon vorzeitig begonnen. Hinter einem homöopathischen Requisitenaufkommen bemühen sich Videoprojektionen um die Andeutung von Handlungsorten. Gespielt wird aber größtenteils exzellent, gesungen detto: Die Musical-Ausbildung in Österreich ist auf einem hohen Level, das Angebot an erstklassigen Darstellenden überreich.

Tolles Team

Wundervoll fein und/oder dringlich die Töne, die etwa Anna Zagler (als Lucy) und Sarah Zippusch (als Mina) in ihrem vergeblichen Abwehrkampf gegen den transsilvanischen Grafen von sich geben. Ein Genie des Leisen: Florian Klein als Jonathan Harker. Robert D. Marx schreit als Vampirjäger Van Helsing in den Dialogen gern, singt aber umso zarter. Als Irrer irre gut, eine Augenweide: Alexander Doevendans als Renfield. In Summe echt ein tolles Team.

Cesár Sampson, der Publikumsmagnet der Produktion, gibt den Dracula gebückt, flüsternd und mit angewinkeltem linkem Arm: der adelige Blutsauger als erschöpfter Oberkellner. Understatement ist auch auf gesanglichem Gebiet seine Devise, der 38-Jährige vertraut bei den leisen Nummern auf seine samtige Soulstimme und lässt das große Musicalpathos meist in der Garage. Eine ungewöhnliche, riskante Herangehensweise des Musical-Novizen und ehemaligen Song-Contestlers, die aber zum Teil aufgeht: Jubel in der Seestadt. Hoffentlich hat Dominic Heinzl genug Leute zum Interviewen gefunden. Bis 5. 3.

(Stefan Ender, 26.2.2022)