Vor zwei Tagen war ihre Welt noch normal. Jetzt halten sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Waffe in der Hand, packen ihre Taschen für die Flucht und zittern vor dem Einschlag der Raketen.

GESTERN NOCH ZIVILISTIN: Eine junge Frau schließt sich in der Westukraine den militärischen Schießübungen für Zivilisten an. Foto: Imago / Ukrinform / Serhii Hudak

Valera (32) "Wir sind aufs Land geflohen, putzen die alten Waffen"

"Ich bin gestern mit meinen Eltern in ein Landhaus in der Nähe von Kiew geflohen. Es ist etwas weiter von den Kämpfen entfernt. Eine Freundin befindet sich aber direkt neben einem Flughafen, wo gekämpft wird. Sie hat sich die ganze Nacht in einem Gemüsekeller versteckt. Wir hören hier immer noch die Schallwellen der Explosionen. Ich habe heute nur zwei Stunden geschlafen und bin um vier davon aufgewacht. Aber bei ihnen wirkt es wie ein Erdbeben!

Als gestern in der Früh alles angefangen hat, war ich überraschend ruhig. Ich habe einfach gepackt, was ich packen musste, und meine Eltern getroffen. Doch jetzt wird es schwieriger, vor allem weil dieses Dilemma für das Wochenende da ist: Sollen wir einfach akzeptieren, dass wir von feindlichen Kräften umzingelt sein werden? Oder sollen wir fliehen? Auch auch dem Weg können wir noch attackiert werden. Es ist so verrückt. Man wird emotional zerrissen.

Gestern bin ich hier um zirka neun in der Früh angekommen. Wir haben zuvor abgewogen: Sollen wir uns in einen Bunker begeben oder flüchten? Meine Eltern leben in Kiew in der Nähe des Regierungsviertels. Es wäre sehr unsicher gewesen, dort zu bleiben. Meine Wohnung ist etwas weiter entfernt, aber es gibt dort auch Militärinfrastruktur. Wir dachten also, dass das Landhaus der sicherste Ort ist, zumindest fürs Erste. Wir haben auch alte Waffen von früher geputzt, falls alles ins Chaos stürzt.

Wir dachten bis zuletzt, all die militärische Aufrüstung sei ein Bluff. Denn jeder wäre doch einfach nur vollkommen verrückt, so eine katastrophale Kampagne zu starten! Als es anfing, haben wir uns in dieser surrealen Situation wiedergefunden, in der man Entscheidungen treffen muss, für die man keine Kompetenz hat.

Die Grundreaktionen auf gefährliche Stimuli sind: flüchten, einfrieren, kämpfen. Da geht man eben durch. Ich habe überhaupt keine Militärerfahrung. Heute war der erste Tag, an dem ich eine Waffe in den Händen gehalten habe. Es gibt diesen moralischen Druck, dass man kämpfen müsse. Aber gleichzeitig habe ich meine Familie und auch einfach ein Gefühl von Selbstschutz.

Es ist ein sehr komisches Gefühl, wenn jemand in dein Land einmarschiert und behauptet, es zu beschützen. Und die Sanktionen des Westens sind enttäuschend. Wir sind so wütend. Ich ermutige alle im Westen, Druck auf ihre Regierungen zu machen. Ich weiß, viele zeigen ihre Unterstützung, auch in Russland. Dort riskieren sie ihr Leben. Aber: Wir sind im selben Boot. Ich wünsche niemandem diese Situation, in der dein Leben zerschmettert ist."





Natalie G. (34) "Der Krieg war immer weit weg, jetzt ist er in jeder Stadt"

"Seit acht Jahren kommt mein Land nicht zur Ruhe. Als Journalistin und Aktivistin habe ich in dieser Zeit viel erlebt und gesehen. Als Berichterstatterin war ich am Maidan, ich war während der Revolution auf der Straße und mitten im Geschehen, als bewaffnete Kräfte das Feuer auf die eigene Bevölkerung eröffnet haben und um mich herum Menschen erschossen wurden. Während der Annexion der Krim bin ich aufgebrochen, um vor Ort zu sein und zu berichten.

Der Krieg ist mir nicht fremd, ich habe ihn in vielen Gestalten gesehen. Doch bisher war die Ukraine ein Land, das zwei Welten in sich vereinte. Die Kämpfe waren immer sehr weit weg, in Kiew wähnten wir uns in einer sicheren Blase. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir in Frieden gelebt. Am Donnerstag hat sich das in den frühen Morgenstunden schlagartig geändert. Eine Detonation hat mich kurz vor fünf Uhr aus dem Schlaf gerissen, aufgrund meiner Erfahrung in Kriegsregionen habe ich sofort verstanden, dass es jetzt gefährlich wird.

Mit jeder Minute steigt die Angst in mir, ich versuche, besonnen zu bleiben und die Welt darüber zu informieren, was in meiner Heimat geschieht. Aber ich kämpfe immer wieder mit den Tränen und weine oft, ich kann schlichtweg nicht fassen, dass unser schlimmester Albtraum Realität geworden ist. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lag eine eigenartige Ruhe über Kiew, es wirkte, als würden sich die russischen Truppen neu gruppieren. Was nun folgt, weiß ich nicht, aber die Lage könnte schnell noch weiter eskalieren.

"Sanktionen werden Putin nicht davon abhalten, unschuldige Menschen zu töten." Foto: Reuters / Antonio Bronic

Obwohl ich Kiew nicht verlassen will, habe ich eine Tasche für den Notfall gepackt. Meine Mutter hat Bargeld und Lebensmittel für uns besorgt. Viele unserer Nachbarn sind bereits geflohen. In der Bevölkerung hat sich rasend schnell Panik breitgemacht, da niemand damit gerechnet hat, dass unser ganzes Land angegriffen wird. Ich habe versucht, Verwandte und Freunde zu erreichen, von vielen habe ich noch keine Nachricht, weiß nicht, wie es ihnen geht.

Es gibt ein altes Volkslied, dass die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg gesungen haben, es geht darum, dass uns der Krieg am frühen Morgen erreichte. Heute ertönt das Lied wieder auf den Straßen. Ich mache mir große Sorgen, auch weil internationale Sanktionen schon bei der Annexion der Krim nicht geholfen haben. Es wird Putin nicht davon abhalten, unschuldige Menschen zu töten. Wir wissen nicht, was jetzt kommen wird, aber wir brauchen Hilfe vor Ort. Bitte lasst uns nicht allein."



Johannes Wareka "Unser Werk nahe einer Raketenproduktion steht still"

"Wir sind als Familienbetrieb seit 2009 in der Ukraine vertreten. Marzek produziert in Dnipro Etiketten und flexible Verpackungen für Supermarktketten und die Pharmaindustrie. Wir gelten als systemrelevant und haben mit unseren 130 Mitarbeitern bis Mittwoch durchgehend voll gearbeitet. Unser Auftragseingang war heuer sogar besser als im Vorjahr.

Seit Donnerstag steht unser Werk still. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich eine Raketenproduktion, die beschossen wurde. Der Flughafen dürfte zerstört sein. Alle Schulen und die meisten Betriebe sind geschlossen. Tankstellen und Supermärkte haben weiter geöffnet, vor ihnen bilden sich lange Schlangen. Viele Menschen versuchen, die Stadt zu verlassen.

Ich bin mit meinen Mitarbeitern an Ort und Stelle ständig in Kontakt. Es herrscht Chaos, auch wenn es in der Nacht auf Freitag weitgehend ruhig blieb.

Wir haben bei uns im Unternehmen einen Krisenstab eingerichtet. Die gesamte IT wurde zusätzlich gesichert. Wir haben die Maschinen, so gut es geht, geschützt, alles Brennbare sicher verwahrt. Gegen einen Raketeneinschlag hilft das wenig, im Falle eines Querschlägers oder eines kaputten Dachs sollten wir aber gewappnet sein. Bankkredite vor Ort haben wir nicht.

Am Freitag haben wir einen Rundruf unter unseren Kunden gestartet. In der näheren Umgebung dürfte der Handel weiter laufen, in den Supermärkten sollte Ware für die kommenden zwei Wochen eingelagert sein.

Zum Militär einberufen wurden bisherigen Informationen zufolge nur wenige meiner Mitarbeiter. Man erzählt mir, dass 90 Prozent der Menschen in der Stadt gegen Russland seien, und rechnet mit einem langwierigen Partisanenkrieg. Viele fürchten eine Teilung der Stadt entlang des Flusses Dnepr. Ich hoffe, dass die Hauptmanöver am Wochenende vorbei sind.

Wir erleben hier seit 2014 Krieg auf kleiner Flamme. Bis dahin wuchs unser Geschäft um 80 Prozent. 2013 war der Boom vorbei. Putin boykottierte den Lkw-Verkehr Richtung Russland. Die Invasion der Krim folgte. Die Währung brach auf 30 Prozent ihres Wertes ein.

Ich glaube dennoch an die Ukraine, und meine Mitarbeiter sind dankbar, dass wir geblieben sind und weiter in den Standort investiert haben. Wir haben hier trotz aller Hürden stets Gewinne erzielt. Und ich sehe für unsere Produkte großen Nachholbedarf. Die hiesige Wirtschaft hätte das Potenzial, sich rasch zu erholen. Das Leben hier muss weitergehen."(Anna Sawerthal, Marlene Erhart, Verena Kainrath, 26.2.2022)