Bradley Cooper als umjubelter Rockstar Jackson Maine und Lady Gaga als talentierte Songwriterin Ally in "A Star is Born" – 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Karl Nehammer, Kanzler und ÖVP-Chef. Die Fragen stellen Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.10 WOHNEN

Oktoskop: Der Stoff, aus dem Träume sind Der Film porträtiert selbstverwaltete Wohnprojekte. In Zeiten, in denen leistbares Wohnen zum raren Gut wird, lassen die Filmemacher Michael Rieper und Lotte Schreiber Menschen zu Wort kommen, die sich ihre Wohnträume mit relativ geringen finanziellen Mitteln erfüllen konnten. Bis 21.50, Okto

20.15 GEBURTSTAG

Erlebnis Bühne Tenor Rolando Villazón feiert seinen 50. Geburtstag. Wegbegleiterinnen und Künstler zelebrieren ihn bei einer Benefizgala im Haus für Mozart. Bis 22.25, ORF 3

20.15 WESTERN

Heiße Grenze (The Wonderful Country, USA 1959, Robert Parrish) Waffen zu schmuggeln ist eine ernste Sache, noch dazu, wenn man wie Robert Mitchum sein Wort gebrochen hat. Doch das wahre Ziel liegt in den Armen von Julie London. Bis 21.50, Arte

20.15 MUSIKERDRAMA

A Star is Born (USA 2018, Bradley Cooper) Ein Rockstar (Bradley Cooper) nimmt ein junges Talent (Lady Gaga) unter seine Fittiche. Die von Cooper inszenierte Version ist die bereits vierte des Stoffs. Das Zusammentreffen eines Hollywood- und eines veritablen Popstars macht die Begegnung eines verglühenden und eines aufgehenden Sterns sehenswert. Bis 22.25, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Putins Angriff auf Europa – Wohin führt der Krieg in der Ukraine? Bei Claudia Reiterer diskutieren u.a. Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Beate Meinl-Reisinger (Neos), Georg Knill (Industriellenvereinigung), Harald Kujat (ehem. Vorsitzender des Nato-Militärausschusses). Bis 23.05, ORF 2

22.25 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unbekannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Die USA in den 1960ern: Die Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson arbeiten bei der Nasa. Als afroamerikanische Frauen werden sie in den Hintergrund gedrängt. Aber dann kommt Katherine in das Team von Al Harrison, das den ersten Astronauten ins All bringen soll. Bis 22.25, ORF 1

22.25 ... UND ACTION!

Spy Game – Der finale Countdown (USA 2001, Tony Scott) Nathan Muir (Robert Redford) und Tom Bishop (Brad Pitt) retten einander als CIA-Männer das Leben. Scharfer Schnitt, rasantes Tempo und eine vertrackte Story über miese Geheimdienstpolitik. Bis 0.55, Puls 4

23.15 BADEFREUDEN

Psycho (USA 1960, Alfred Hitchcock) Janet Leigh unter der Dusche von Muttersöhnchen Anthony Perkins – ein preisgekrönter Suspense-Klassiker mit nackenhaaraufstellender Filmmusik. Bis 1.00, 3sat