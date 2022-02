Wen Meinungsforscherin B. belastet – und wer sich entlastet sieht, ORF nimmt wegen Krieg in der Ukraine Faschinssendungen aus dem Programm, Mallorcas Ballermann im TV-Tagebuch; Kaeptn13 gegen Florian Klenk

Foto: afp, KIRILL KUDRYAVTSEV

Hier kommen die Mediennews von heute:

Russia Today: RT und der Krieg: Putins Propagandamaschine läuft auf Hochtouren – auch in Österreich – A1 und Magenta strahlen in ihren Kabelnetzen den englischen Dienst von RT aus. Russland pumpt eine Milliarde in seinen Auslandssender

Umfragenaffäre: Meinungsforscherin B. belastete Sophie Karmasin und Kurz-Sprecher, aber auch SPÖ und "Heute" – In mehreren Einvernahmen offenbarte B. immer mehr Details zu der Inseraten- und Umfragenaffäre – darunter auch brisante Neuigkeiten – "Österreich" sieht sich durch Aussagen von Meinungsforscherin B. entlastet.

Krieg in der Ukraine: ORF nimmt Faschingssendungen aus dem Programm – Kein "Opernball-Quiz", kein "Villacher Fasching" und keine Faschings-"Millionenshow"

TV-Tagebuch: "Der König von Palma" mit Henning Baum auf RTL+: Die Goldgräber am Ballermann – In der sechsteiligen Serie tauscht Alphamann Matti Adler den Ruhrpott mit der Baleareninsel, statt Autos will er Bier verkaufen

Nötigungsprozess: Kaeptn13 droht Doktor Klenk – Nach von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk angezeigten Tweets muss sich ein Unternehmer vor Gericht verantworten. Er sagt, die Nachrichten seien Satire gewesen

Aufruf: Werden Sie Host für das "Starmania"-Forum+! – Sie schauen die Show gern gemeinsam mit der STANDARD-Community und führen im Forum+ durch den Abend – dann melden Sie sich!

Switchlist: Akte Grüninger, Queen Lear, Wohin mit Jacques?, Reportage über Calvinisten und Corona, Peter Klien und der Horror-Thriller "28 Days Later": TV-Tipps für heute Abend.

Ein – trotz allem – entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.