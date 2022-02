Religion am Rasen. Und ein bisschen am Boden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Innsbruck/Wien – Rapid ist am Freitag in Innsbruck gelandet, die Hütteldorfer kamen aus den Niederlanden angeflogen, die Stimmung ist nach dem Scheitern an Vitesse Arnheim in der Conference League nahe dem Tiefpunkt. Das 0:2 am Vortag (gesamt 2:3) war absolut verdient, die Leistung extrem schwach.

Am Sonntag steht die vorletzte Runde des Grunddurchgangs an, Rapid ist nur Siebenter, muss also gegen die WSG Tirol und eine Woche später daheim gegen die Klagenfurter Austria gewinnen, um an der Meistergruppe teilzunehmen. "Wir werden uns da rausziehen und drei Punkte holen", gab sich Trainer Ferdinand Feldhofer optimistisch. Allerdings war er auch vor der Vitesse-Partie äußerst zuversichtlich.

Die WSG hat immerhin Planungssicherheit, sie ist fix in der Qualifikationsrunde. Das spricht eigentlich für Rapid, Trainer Thomas Silberberger sieht das anders. "Wenn einer meiner Spieler ein Motivationsproblem hat, sollte er seinen Spind räumen. Wenn ich mit einem Fußballprofi über die Motivation sprechen muss, ist er in seinem Beruf fehl am Platz."

Das Spiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg musste abgesagt werden, beim Meister hat sich ein Corona-Cluster gebildet, 17 Kicker sind infiziert. Am 2. März soll nachgetragen werden.

Klagenfurts Chance

Fix oben sind Salzburg, der Wolfsberger AC und Sturm Graz. Die Klagenfurter Austria wäre mit einem Heimsieg gegen Ried sorgenfrei, sie ist Vierter, hat beachtliche 29 Zähler. Trainer Peter Pacult sagt: "Wenn wir es als Aufsteiger schaffen, wäre es eine Riesensensation, wenn nicht, wird keiner böse sein, aber daran denke ich nicht."

Die Austria Wien hat eine gute Form und mit 27 Punkten als Fünfter eine passable Ausgangsposition. Gegen den WAC werden mehr als 10.000 Zuseher erwartet. Trainer Manfred Schmid bescheinigt den Kärntnern "unglaubliche Qualität in der Offensive. Aber wir haben es in er Hand." (red, APA; 25.2.2022)



Samstag:

SCR Altach – FC Admira (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Heiß). Bisherige Saisonergebnis: 0:2 (a). Saison 2020/21: 4:2 (h), 1:3 (a), 0:1 (h), 1:1 (a).

Altach: Casali – Thurnwald, Strauss, Nanizayamo, Schreiner – Aigner, Nimaga – Reiter, Gaudino, Edokpolor – Monschein

Ersatz: Odehnal – Zwischenbrugger, Bumberger, Mischitz, Bitsche, Haudum, Meilinger, Nuhiu

Es fehlen: Netzer (Muskelfaserriss), Bukta (Trainingsrückstand), Riegler (Schulterverletzung)

Admira: Leitner – Major, Schmiedl, Bauer, Lukacevic – Ebner, Malicsek – Surdanovic, Kerschbaum, Vodhanel – Mustapha

Ersatz: Hadzikic – Zwierschitz, Brugger, Elmkies, Vorsager, Nikolow, Starkl, Gattermayer

Es fehlen: keine

* * *

Sonntag:

SK Austria Klagenfurt – SV Ried (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a)/0:2 (a) im ÖFB-Cup. Keine Saisonergebnisse 2020/21

Klagenfurt: Menzel – Gkezos, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher – Timossi Andersson, Cvetko, Gemicibasi – Greil, Pecirep, Jaritz

Ersatz: Moser – Blauensteiner, Saravanja, Moreira, Roberts, Rep, Fridrikas, Rieder

Es fehlen: Pink (Mandel-OP), Paul (Knie-OP), Fuchs (Hüfte), Von Haacke (Knie-OP), Hasenhüttl (Ferse), Hadzic (Hüfte), Maciejewski (Fuß-OP), Amanda (Knie)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Meisl, Plavotic, F. Seiwald – Stosic, Offenbacher, Pomer – Bajic, Nutz, Nene

Ersatz: Haas – Weberbauer, Lackner, M. Jovicic, Satin, Canadi, Ungerath

Es fehlen: Chabbi (Ellbogenfraktur)

Fraglich: Ziegl (angeschlagen), Mikic (nach Krankheit)

* * *

FK Austria Wien – Wolfsberger AC (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Bisheriges Saisonergebnis: 0:1 (a). Saison 2020/21: 2:3 (a), 3:5 (h), im Play-off: 3:0 (h), 2:1 (a).

Austria: Pentz – Martins, Mühl, Handl, Galvao, Suttner – Braunöder, Martel – Jukic, Fischer – Ohio

Ersatz: Helac – Schoissengeyr, Wustinger, Grünwald, Teigl, Kreiker, Huskovic, Djuricin

Es fehlen: Fitz (nach Knöchel-OP), Demaku (Trainingsrückstand), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss)

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili, Dedic – Leitgeb – Peretz, Liendl, Taferner – Vizinger, Baribo

Ersatz: Kuttin – Novak, Gugganig, Boakye, Wernitznig, Sprangler, Röcher, Dieng

Es fehlen: Stratznig (Bänderriss im Knöchel), Scherzer (Trainingsrückstand)

Fraglich: Leitgeb (Rücken)

* * *

WSG Tirol – SK Rapid Wien (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 17.00 Uhr, SR Ebner). Bisheriges Saisonergebnis: 2:5 (a). 2020/21: 3:0 (a), 1:1 (h), 0:4 (a), 2:3 (h)

WSG: Oswald – Ranacher, Behounek, Awoudja, Schulz – Ertlthaler, Blume, Naschberger, Skrbo – Vrioni, Prica

Ersatz: Ozegovic – Stumberger, Ogrinec, Smith, Tomic, Forst, Müller

Es fehlen: Sabitzer (Achillessehnenverletzung), Anselm (nach Kreuzbandriss)

Rapid: Hedl – Schick, Aiwu, K. Wimmer, Auer – Petrovic, Grahovac, Knasmüllner, Ljubicic – Druijf, Grüll

Ersatz: Gartler – Querfeld, Moormann, Arase, Oswald, Schobesberger, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Stojkovic (gesperrt), Hofmann (Muskelverletzung in der Wade), Greiml (nach Knie-OP), Schuster (Knochenmarksödem)

Fraglich: Fountas (erkrankt)

* * *

SK Sturm Graz – TSV Hartberg (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR Schüttengruber). Bisheriges Saisonergebnis: 2:3 (a). 2020/21: 1:1 (a), 2:1 (h)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Prass – Jantscher, Höjlund

Ersatz: Schützenauer – Wels, Kronberger, Jäger, Ljubic, Kuen, Niangbo

Es fehlen: Kiteishvili (Syndesmoseband), Geyrhofer (Knieverletzung)

Hartberg: Swete – Farkas, Steinwender, Sonnleitner, Klem – Sturm, Kainz, Diarra, Avdijaj – Heil, Tadic

Ersatz: Faist – Lemmerer, Gollner, Horvat, Rotter, Aydin, Niemann

Es fehlt: Kröpfl (Knöchelverletzung)