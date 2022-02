Russland-Ukraine-Liveticker

[International] Putins Ex-Schwiegersohn auf der Sanktionsliste

EU friert Vermögen von Putin und Lawrow ein – Österreich für Swift-Ausschluss Russlands

[Frage und Antwort] Wie hart treffen Europas Sanktionen Russland?

Nuklearexperte Steinhauser: "Die Eroberung von Tschernobyl ist ein Desaster"

UN erwarten bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine

[Porträt] Witali Klitschkos schwerster Kampf hat begonnen: "Ich würde zur Waffe greifen"

[Inland] Meinungsforscherin B. belastete Sophie Karmasin und Kurz-Sprecher, aber auch SPÖ und "Heute"

[Mentale Gesundheit] Weltschmerz: Wie soll man jetzt noch zuversichtlich bleiben?

[Wissenschaft] Das neue Rennen zum Mond hat begonnen

[Wetter] Alpennordseitig stauen sich viele Wolken herein und häufig schneit es. Der Schneefall ist in Summe aber auch im Bereich der typischen Staulagen nicht allzu ergiebig. Auch im Norden und Osten bleibt es unbeständig. Immer wieder gibt es hier einige Schnee-, Schneeregen und Graupelschauer, in tiefen Lagen auch Regenschauer. 2 bis 6 Grad.

[Zum Tag] 2001: Der am 11. Dezember des Vorjahres beschlossene Vertrag von Nizza, der die Erweiterung der EU betrifft, wird unterzeichnet.