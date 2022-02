Artjom Dsjuba, der Kapitän des russischen Spitzenklubs Zenit, muss das Gazprom-Leiberl nicht ausziehen. Sankt Petersburg scheiterte aber im Europacup und ging auch des Champions-League-Finales verlustig. Foto: imago images/ITAR-TASS

Sportfreund Wladimir Putin wird – so er in Sachen Ukraine nicht völlig umdenkt – in den nächsten Monaten kaum bedeutende Sportveranstaltungen im eigenen Land besuchen können. Nicht einmal der Grand Prix von Russland in Putins Lieblingsretiro Sotschi am Schwarzen Meer bleibt dem Präsidenten in diesem Jahr. "Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung", teilte die vom US-Unternehmen Liberty Media vermarktete Formel 1 mit. "Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen." Schon am Mittwoch hatten sich mehrere Starpiloten, allen voran der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, gegen das Gastspiel in Russland ausgesprochen.

Das Rennen am 25. September sollte das vorerst letzte auf dem Gelände des Olympiaparks sein, wo seit 2014 nicht zuletzt auf Putins Wunsch hin gerast wurde. Ab dem nächsten Jahr plant die Formel 1, auf einem neuen Kurs vor den Toren von Sankt Petersburg zu gastieren. Ob's dazu kommt, ist fraglich.

Macron für Saint-Denis

Putins Heimatstadt ging jedenfalls am Freitag des für 28. Mai angesetzten Finales der Champions League verlustig. Der europäische Fußballverband Uefa entzog das Endspiel seines wichtigsten Klubbewerbes in einer eilig einberufenen Sitzung des Exekutivkomitees der Gazprom-Arena und vergab es mit Dank an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron für dessen "persönliche Unterstützung und Engagement" an das Stade de France in Paris Saint"-Denis. Zudem entzog die Uefa allen noch im Europacup engagierten russischen und ukrainischen Klubs das Heimrecht. Auch die jeweiligen Nationalmannschaften müssen ihre kommenden Spiele in der Nations League auf neutralem Boden austragen.

Sache des Weltverbandes Fifa sind die noch ausstehenden Playoff-Spiele zur Qualifikation für die WM Ende des Jahres in Katar. Polen sollte am 24. März in Russland antreten, bei einem russischen Sieg hätten Schweden oder Tschechien in Russland zu gastieren. Alle drei Verbände stellten klar, nicht in Russland zu spielen – ob gegen Russland, blieb aber offen. Über die Suspendierung oder gar den Ausschluss Russlands will der organisierte Fußball derzeit nicht diskutieren. Die Uefa verschob auch eine Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit mit Gazprom. Der Energiekonzern ist einer der Hauptsponsoren des Kontinentalverbandes.

Kleinere Player setzten diesbezüglich durchaus Zeichen. Der deutsche Traditionsklub Schalke 04 entfernte schon am Donnerstag den Schriftzug seines russischen Hauptsponsors von den Trikots. Am Freitag traten die Young Violets der Wiener Austria ohne das gewohnte Branding "Gazprom Export" auf den Dressen zum Zweitligaspiel beim GAK an. Über das weitere Vorgehen werde zeitnah in Gesprächen mit dem Sponsor entschieden, hieß es in einer Aussendung der hoch verschuldeten Favoritner.

Weg vom Parkett

Auf Vereinsebene wurden da und dort Konsequenzen gezogen. Manchester United beendete die Zusammenarbeit mit der Fluglinie Aeroflot. Der finnische Eishockey-Spitzenklub Jokerit Helsinki verließ vor den Playoffs gegen Spartak Moskau die russisch geführte Profiliga KHL. Und Bayern München stornierte das Euro-League-Spiel seiner Basketballer gegen ZSKA Moskau, obwohl die Russen sich bereits in der Halle aufwärmten.

Eher Sicherheitsbedenken trieben den Weltskiverband Fis bezüglich der am Wochenende in Russland anstehenden Weltcupbewerbe im Ski-Freestyle (Aerials, Skicross) um. Dem Beispiel des österreichischen Verbandes ÖSV, der sein Skicross-Team schon am Donnerstag aus Sunny Valley im Ural abzog, folgten alle weiteren Gäste. Die Qualifikation für die Rennen am Wochenende geriet zur Farce, da nur das russische Team teilnahm. Die Fis sagte jedoch alle weiteren Weltcups ab, die in dieser Saison noch in Russland stattfinden sollten. Betroffen sind der Langlauf und das Skispringen der Frauen.

Smolows Mut

Zahllos sind die Statements von Einzelsportlern gegen den Krieg – über Appelle direkt Betroffener aus der Ukraine hinaus. Deutlich wurde Fjodor Smolow, Starstürmer von Dynamo Moskau. "Nein zum Krieg", schrieb der Internationale auf Instagram und ließ seiner Botschaft ein gebrochenes Herz und eine ukrainische Flagge folgen.

Daniil Medwedew, ab Montag als erster Russe seit 21 Jahren die Nummer eins der Tennisweltrangliste, zeigte sich am Rande des Turniers in Acapulco über die Nachrichten aus der Heimat schockiert. (APA, 25.2.2022)