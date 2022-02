Fängt einen neuen Lebensabschnitt an: Stephanie Resch. Foto: APA/Groder

Salzburg – Skirennläuferin Stephanie Resch hat am Freitag via Instagram-Posting das Ende ihrer durch mehrere schwere Verletzungen beeinträchtigten Karriere erklärt. Zuletzt hatte sich die 26-jährige Riesentorlauf-Spezialistin aus Salzburg im Dezember bei einem Europacuprennen in Andalo einen Meniskusriss zugezogen. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis war 2018 ein 19. Platz in Sölden. (APA; 25.2.2022)