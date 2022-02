Tina und ihr Schülervisum. Es ermöglict ihr für ein Jahr, in Wien ins Gymnasium zu gehen, doch die 13-Jährige ist entschlossen, die Schule in Österreich abzuschließen. foto: robert newald

Wien – Kommenden Montag wird Tina (13) in Wien wieder in die Schule gehen, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr. Gleich am ersten Tag will sie vor ihrer Klasse im Gymnasium über die Höhen und Tiefen, die sie inzwischen erlebt hat, ein Referat halten.

Über die belastende Zeit der Aufenthaltsunsicherheit, bevor am 24. Jänner 2021 die Fremdenpolizei auftauchte und die gesamte Familie in die Schubhaft brachte. Über die Abschiebung nach Georgien am Tag danach, obwohl vor der Anhalteeinrichtung für ihren Verbleib demonstriert worden war und tausende Menschen eine Online-Bürgerpetition unterschrieben hatten.

Entschlossen, zurückzukehren

Über ihre Entschlossenheit, nach Österreich, wo sie mit nur einer Unterbrechung aufgewachsen ist, zurückzukehren.

Den Beschluss, ohne Eltern und Schwester, nach Wien zurückzukommen, um hier weiter in die Schule zu gehen, hat Tina allein gefällt: "Ein Schritt von beachtlicher Reife für eine 13-Jährige", sagt ihr Anwalt Wilfried Embacher. Er unterstützte das Mädchen beim Antrag für ein dreimonatiges Touristenvisum, mit dem Tina im Dezember 2021 wieder einreisen konnte. Er beantragte mit ihr ein Schülervisum, mit dem sie für vorerst für ein Jahr im Land bleiben kann.

Kinderabschiebungen überdenken

Dieses Visum hielt Tina am Freitag in Händen; um es zu gewähren, hat die oft als langsam beschriebene Wiener Ausländerbehörde MA 35 nur zwei Monate gebraucht. Zur Überreichung im Ausländeramt kamen etliche Mitschülerinnen und Mitschüler, detto ihr Gastvater – sowie der Wiener Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos).

Die Freude war groß, doch Anwalt Embacher ergänzte sie durch eine nachdenkliche Note. Tinas Abschiebung hätte gar nicht sein dürfen, sagte er: "Die Fremdenbehörde hätten kindgerecht mit ihr reden müssen, um zu erkennen, dass man sie nicht aus ihrem hiesigen Leben reißen darf."

Das, so Embacher, unterbleibe oft. Zuletzt etwa wurde, wie berichtet, ein 13-Jähriger, der sein halbes Leben in Österreich verbracht hat, samt Familie nach Aserbaidschan abgeschoben. (Irene Brickner, 25.2.2022)