Im Jahr 2015 war ich im Rahmen einer längeren Pressereise in der Ukraine. Unter den zahlreichen Gesprächspartnern war keiner, der "heim ins russische Reich" wollte. Der Gouverneur der Region Lemberg brachte es auf den Punkt: Russland ziele auf die Destabilisierung der Ukraine ab, um zu zeigen, dass ein Land mit europäischen Werten nicht erfolgreich sein kann. Denn: "Wenn das Modell Ukraine gelingt, wird Putin stürzen."

Wladimir Putin will aber, das ist jetzt klar, mehr als die Ukraine. Er betrachtet das erfolgreiche "Modell Europa" als Gefahr für sein autoritäres, rückständiges Russland. Und er droht dem Westen in einer vor Ressentiment und Revanchismus bebenden Rede mit Nuklearkrieg. Putin betrachtet die westlichen Demokratien als Feind. Punkt.

Wie könnte sich der Krieg in der Ukraine auf Österreich auswirken? Foto: APA/HANS PUNZ

Daraus ergibt sich die Frage: Wie sehr müssen wir uns fürchten? Der britische Osteuropa-Kenner Timothy Garton Ash schreibt: "Russland ist nun der Welt größter Schurkenstaat. Es wird von einem Präsidenten kommandiert, der, nach seinen hysterischen Tiraden zu schließen, den Bereich der rationalen Kalkulation verlassen hat."

Bei vielen Anfragen aus dem Freundes- und Leserkreis heißt es, man hätte nie gedacht, dass Putin so weit geht. Sie haben nicht über die Jahre verfolgt, was er tut, außer mit der Außenministerin der türkis-blauen Regierung ein Tänzchen zu machen. Wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, bekommt er möglicherweise Appetit auf mehr. Zwischen der Ukraine und Rumänien liegt Moldau, davon wieder abgetrennt eine moskautreue Region "Transnistrien" mit russischen Truppen. Im Kaukasus hat Putin schon Georgien bekriegt und die Gebiete Abchasien und Ossetien abgetrennt. Beide sind keine Nato-Mitglieder. Die drei Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen sind in der Nato, haben aber russische Minderheiten und waren durch den Hitler-Stalin-Pakt Teil der Sowjetunion. Hier könnte Putin versuchen, von innen einen Regierungswechsel herbeizuführen, ohne dass der Bündnisfall für die Nato eintritt.

Strikte Solidarität



Es ist aber keineswegs gesagt, dass er in der Ukraine schnellen und vollständigen Erfolg hat. Das große Land ist nicht leicht zu besetzen, und die Ukrainer könnten einen längeren Partisanenkrieg führen, wie sie es gegen die Sowjets bis nach dem Zweiten Weltkrieg (!) getan haben. Das kann aber nach Polen, Ungarn und der Slowakei überschwappen, etwa wenn ukrainische Einheiten dorthin fliehen und Russland deswegen massiven Druck ausübt. Das sind zwar Nato-Staaten, aber andererseits ist die ukrainische Grenze von Wien so weit entfernt wie Feldkirch.

Wir sind in der EU. Gerade deshalb müssen wir aufgrund unserer Lage und früherer Sonderwege mit außenpolitischem, propagandistischem Druck durch Russland rechnen, um uns aus der EU-Front zu brechen. Und wirtschaftlichem Druck: Denn da ist natürlich die 80-Prozent-Abhängigkeit von russischem Gas, zu der eine hirnverbrannte Politik (auch der OMV) geführt hat.

All das ist zu überstehen, aber nur mit strikter Solidarität innerhalb der EU und ohne tragische Illusionen, wir könnten es uns mit Putin "irgendwie richten". Wer sich auf das einlässt, wird zum Einfallstor für Putin und ist verloren. Die EU wird jenen Staaten, die unter den Sanktionen leiden, Unterstützungen leisten. Bezüglich der Gassituation muss man vertrauen, dass Russland die Einkünfte braucht, gleichzeitig aber Alternativen suchen. Aber es wird nicht leicht, und es könnte lange dauern. Es sei denn, Putin überhebt sich jetzt mit der Ukraine, was nicht ganz auszuschließen ist. (Hans Rauscher, 26.2.2022)