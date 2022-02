Kulturtheoretiker Wolfgang Müller-Funk schreibt im Gastkommentar über das Narrativ, das Kreml-Chef Putin verschwinden ließ.

"Wir wählen Europa, nicht Russland", steht auf dem Plakat dieses Demonstranten. Mit dieser Botschaft stand er am Dienstag, also noch vor dem Angriff auf die Ukraine, vor der russischen Botschaft in Kiew. Foto: Imago Images / Ukrinform / Olena Khudiakova

"Das strategische Ziel unseres Landes ist die Integration in die europäischen und euroatlantischen Strukturen. Die Ukraine hofft, in ihrer Absicht verstanden zu werden, eine graduelle, partnerschaftliche Kooperation mit EU, WEU und Nato zu etablieren, und aktiv zu sein bei der Gestaltung der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur. Unsere volle EU-Mitgliedschaft ist unsere Priorität und folgt nicht Mode oder politischem Romantizismus, sondern das ist unsere profunde pragmatische Entscheidung, weil es die EU ist, die das Image Europas im 21. Jahrhundert prägen wird."

(Leonid Kutschma, ehemaliger Präsident der Ukraine, 1996)

Wie uns die Bilder des Vergangenen einholen: die Okkupationen Ungarns und der Tschechoslowakei, die Panzer, das eingekesselte Sarajevo, die politische Hilflosigkeit des Westens und die Ströme von Menschen, die vor der unerträglich gewordenen Situation die Flucht ergreifen.

Dass geschichtliche Ereignisse kaum vorhersehbar sind und dass Unvorhergesehenes eintritt, ist eine Binsenweisheit. Aber es gibt einige verlässliche Parameter. Zu ihnen gehört der Zwang der Wiederholung, die wie beim Film nicht dem Wiederholten gleicht, sondern ihm ähnlich ist wie die Neuverfilmung. Sie lässt sich in vorgegebenen Fall als Remake der Breschnew-Doktrin bestimmen: Alles, was sich im Schatten des Imperiums befindet, untersteht der Logik beschränkter Souveränität. Das entspricht der Struktur von Imperien wie der Machtpolitik des 19. Jahrhunderts.

Lange Vorgeschichte

Der Überfall folgt einem solchen Kalkül. Er hat eine lange Vorgeschichte. In den 1990er-Jahren wurde zwischen Russland, der Ukraine, den USA und der EU ein Kompromiss erzielt, in dessen Gefolge die Ukraine das auf ihrem Territorium gelagerte atomare Potenzial sowie die Schwarzmeerflotte an Russland abgab und der Krim einen Autonomiestatus zugestand. Im Gegenzug wurde die territoriale Integrität der Ukraine anerkannt, die schon damals die Anbindung an Nato und EU zu ihrem Ziel erklärte – ein Kompromiss zu Ende des Kalten Krieges, vom Geist der Versöhnung getragen. Dass Nato und EU der Ukraine im Gegensatz zu den baltischen Staaten aus Rücksichtnahme auf Moskau eine schnelle Mitgliedsperspektive verweigert haben, dafür muss die Ukraine heute teuer bezahlen.

Der in Russland gefeierte Untergang der Sowjetunion, der vom Kernland seinen Ausgang nahm, war nicht die äußere Folge eines Vormarsches der Nato, sondern ein innerer Kollaps. Ganze Länder und ihre Bevölkerungen sind vor einem System geflohen, dessen Gleichheitsversprechen sich vor allem in einem Gleichmaß an Repression manifestierte. Die Mitgliedschaft in Nato und EU war attraktiv, weil sie eine Sicherheit vor der Wiederkehr imperialer Tyrannis versprach.

Neues Narrativ

Erst Wladimir Putins Russland hat dieses Narrativ gelöscht und stattdessen die Rückkehr zum Imperium eingeleitet. In Reden, Fernsehserien und Aufsätzen wurde seit langem eine lückenlose Kontinuität russischer Herrschaft behauptet – vom Byzantinischen Reich über das spätmittelalterliche Moskau, das dritte Rom, das Zarenreich des 19. Jahrhunderts, das sowjetische Imperium Josef Stalins und Leonid Breschnews bis zu Putin, dem Erneuerer, der Russland als Weltmacht wieder Geltung verschafft.

Hand in Hand mit einem subkutanen Wertekonservativismus kehrte der historischen Panslawismus aus dem 19. Jahrhundert wieder, der offen und versteckt die Geschichte Russlands begleitet hat. Dieser imperiale Mythos schließt die Ablehnung der westlichen Demokratie mit ein und ein anderes Projekt, das die 1990er-Jahre bestimmte, aus: das gemeinsame Haus Europa, in dem Platz für ein demokratisches Russland war. Gescheiterte Demokratisierung und neue Imperialität bedingen einander.

Geschwächter Westen

Wer Krieg führen will, muss – so der Stratege Carl von Clausewitz – ein klares Ziel vor Augen haben, wie Putin: die Kapitulation des Nachbarstaates und dessen Rückholung in seinen Herrschaftsbereich. Die Methoden erinnern an das Dritte Reich: Instrumentalisierung der jeweiligen "eigenen" Minderheiten, Missachtung von Verträgen, Propagandakrieg und Unberechenbarkeit. Diese alte territoriale Machtpolitik, in der Krieg als probates Mittel der Politik gilt, begreift jedes Zugeständnis des Gegners als Schwäche.

Putin weiß, dass der Westen seiner Aggressionspolitik momentan machtlos gegenübersteht. Er ist durch Afghanistan, Nahostkonflikt, enge wirtschaftliche Verflechtung, Schuldgefühl und Appeasement vieler europäischer Länder (Deutschland und Österreich) geschwächt und in seinem Aktionsradius eingeschränkt. Die von Deutschland verweigerten Militärlieferungen an die Ukraine sind nur der krasseste Beleg für diesen Tatbestand. Wirtschaftliche Sanktionen sind bekanntermaßen ein zweischneidiges Schwert. Überdies ist die desorientierte russische Bevölkerung anders als jene hierzulande an Entbehrungen gewöhnt.

Nur ein Vorspiel

Der Schachspieler Putin verfolgt sein großes Ziel bisher kalkuliert und zielstrebig. Anders als Breschnew stehen ihm keine Bruderparteien zur Verfügung, er kann nur auf die ethnisch-nationalistische Karte setzen. Vermutlich steht ein Satrap (Statthalter, Anm.) schon bereit. Moldau, Georgien und die Krim waren nur ein Vorspiel. Die Destabilisierung der baltischen Staaten bleibt als Drohkulisse wirksam. Putin spielt mit hohem Einsatz.

Am Ende dürfte es indes nur Verlierer geben, die "entmilitarisierte" Ukraine und ihre malträtierte Bevölkerung, die USA, die Europäische Union, die mit ihr verbundene Sicherheits- und Friedensarchitektur, das wirtschaftlich geschwächte Russland, militärischer Riese und zunehmend von China abhängiger ökonomischer Zwerg. (Wolfgang Müller-Funk, 25.2.2022)