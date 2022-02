Bei den Titelkämpfen der Jahrgänge 2006 bis 2011 dürfen nur Geimpfte und Genesene an den Start gehen. Das sorgt für Aufregung. Foto: AP/Josek

Walter Bär spricht ein wahres Wort gelassen aus. "Es ist oft eine Minderheit, die sich aufregt." Der Sportdirektor im heimischen Schwimmverband (OSV) geht davon aus, dass auch die Zahl jener, die schon vor den Nachwuchsmeisterschaften Mitte März in Hallein die Wogen hochgehen lassen, überschaubar ist. Damit mag er recht haben, interessant ist das Thema so oder so, weil der Sport wie so oft im Kleinen aufzeigt, worum es auch im Großen geht. Die einen wollen vorsichtig bleiben, die anderen möglichst flott möglichst viel zulassen.

Der OSV sieht sich auf der Seite der Vorsichtigen. Bei den Titelkämpfen für die Jahrgänge 2006 bis 2011 hält der OSV, obwohl die Bundesregierung für 5. März weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt hat, an der 2G-Regel fest. Es dürfen ausnahmslos geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche an den Start gehen. Das verwundert und verärgert insbesondere Eltern ungeimpfter Kinder, die an Qualifikationsbewerben sogar schon im Februar mit Ninja-Pass und zusätzlichem PCR-Test teilnehmen dürfen. Für diese Bewerbe, sagt Bär dem STANDARD, zeichne aber nicht der OSV verantwortlich, sondern der jeweils zuständige Landesverband.

Pandemie nicht vorbei

Die 2G-Regel wurde vom OSV im September beschlossen, nicht nur für Meetings, sondern auch für Entsendungen ins Ausland. "Jede Fluglinie und jedes Land, in das du reist, hat eigene Bestimmungen", sagt Bär. Da habe man auf Nummer sicher gehen müssen – und sei damit gut gefahren. Auch im Nachwuchsbereich habe der Verband für sein Corona-Sicherheitskonzept viel Anerkennung erfahren. "Die meisten Eltern sind froh über die 2G-Regel, und die allermeisten Kindern und Jugendliche, die Meisterschaften bestreiten wollen, sind ja auch geimpft oder genesen."

Bär verweist darauf, dass die Verordnung der Bundesregierung zwar angekündigt sei, aber noch nicht auf dem Tisch liege. Er könne "nicht in die Glaskugel schauen". Nennschluss für die Nachwuchs-Meisterschaften sei bereits am 2. März, die Verordnung trete erst danach in Kraft. Und überhaupt: "Auch wenn jetzt Maßnahmen aufgehoben werden, heißt das ja nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Corona wird nicht mit 5. März verschwinden."

Kinderarzt Kerbl "unglücklich"

Doch Corona hat sich verändert, Omikron ist nicht Delta. Darauf verweist auch Reinhold Kerbl, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ). Er sei "persönlich sehr unglücklich", erklärt Kerbl dem STANDARD, wenn ein Sportverein oder -verband "eine Impfverpflichtung für Minderjährige ausspricht und damit Ungeimpfte von der Sportausübung ausschließt". Kerbl betont, dass die ÖGKJ und auch er selbst prinzipiell "eine klare Empfehlung für die Impfung abgeben", soweit sie derzeit zugelassen sei (ab 5 Jahren). Schließlich können, hält er fest, auch Kinder und Jugendliche an Covid-19 erkranken und ins Spital kommen, schwere Verläufe seien freilich "zum Glück sehr selten".

Für die Impfung einzutreten bedeute nicht, auch einer Impfverpflichtung Minderjähriger das Wort zu reden. Schließlich ist da, sagt Kerbl, "die Risikoreduktion sehr relativ". Aktuell habe man es mit großteils milden Infektionsverläufen und einer begrenzten Wirksamkeit der Impfung zu tun, es sei keine sterile Immunität gegeben. Kerbls Conclusio: "Die Nichtinanspruchnahme der – an sich auch meinerseits empfohlenen – Impfung sollte keine Nachteile im sozialen, kulturellen und edukativen Leben zur Folge haben."

Walter Bär, Sportdirektor des Schwimmverbands, nimmt sich lieber jener an, die sich an die 2G-Regel halten. "Einige schauen halt nur auf sich und nicht auf das Allgemeinwohl." Die Bundessportorganisation Sport Austria sieht die Maßnahmen des Schwimmverbands rechtlich gedeckt. Schließlich könne jeder Veranstalter – so wie auch jedes Hotel – strengere Regeln erlassen als jene, die vom Bund vorgeschrieben sind. Nicht zuletzt die Hauptstadt Wien gebe diesbezüglich ein Beispiel ab. Ob es auch sinnvoll sei, just bei Kindern strengere Maßstäbe anzulegen, wollte Sport Austria auf Nachfrage nicht beurteilen. (Fritz Neumann, 26.2.2022)