Schüssel & Co. sollten an ihre und unsere Reputation denken

Die EU wird Sanktionen beschließen, die tief in die russische Oligarchen-Szene hineingehen, sagte Kanzler Karl Nehammer: "Diese Personen halten sich gerne in den schönsten Städten Europas auf – Wien, Paris, Rom –, und das werden wir ihnen erschweren."

Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel denkt nicht daran, aus dem Aufsichtsrat des russischen Mineralölgiganten Lukoil auszuscheiden. Foto: APA/HANS PUNZ

Auf die Liste kann man gespannt sein, denn es gibt ja einige russische Oligarchinnen und Oligarchen, die über ausgedehnte Vermögenswerte auch in Österreich verfügen. Und dann gibt es natürlich österreichische Ex-Politiker, die für russische Oligarchen tätig sind. Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP denkt allerdings nicht daran, aus dem Aufsichtsrat des russischen Mineralölgiganten Lukoil auszuscheiden. Das sei ein an der Londoner Börse notiertes Privatunternehmen. Das ist insofern richtig, als der Gründer und Hauptaktionär Vagit Akperow, mit dem Schüssel im "board of directors" sitzt, die Firma in der Goldgräberphase gegründet hat. Allerdings hatte Akperow in der Frühzeit als einziges Foto auf seinem Schreibtisch eines von Putin stehen.

Es sind Zeiten, in denen der Nationale Sicherheitsrat der Regierung empfiehlt, sich "international für einen Ausschluss Russlands aus dem Swift-System einzusetzen" (mit dem Hinweis "Angriffskrieg Russlands (...) zum ersten Mal seit der Invasion Polens durch Nazideutschland"). Vielleicht überlegen sich Schüssel und andere doch noch, ob es unserer Reputation guttut, den Influencer für russische Oligarchen zu geben? (Hans Rauscher, 25.2.2022)