Wo Geflüchtete jetzt Schutz suchen

In der Metro-Station Zoloti Worota in Kiew suchen Bewohner:innen der ukrainischen Hauptstadt Schutz vor den Bomben der russischen Luftangriffe. Rund 600 Kilometer entfernt, in der polnischen Stadt Przemyśl nahe der ukrainischen Grenze, wurde ein Bahnhof zu einer Zuflucht für Flüchtlinge umgebaut.