26. Februar 2022

Ein Wohnhaus in Kiew wurde von einer Rakete getroffen.



DER STANDARD

Die Rakete hat mehrere Stockwerke des Hochhauses zerstört. Einige Bewohner konnten sich nach eigenen Angabe retten.

Selenskyj zeigt sich im Kiewer Stadtzentrum

DER STANDARD

Heute morgen und gestern Abend wendete sich der ukrainische Präsident mit Videos an die Bevölkerung. Er versicherte, dass er in Kiew bleiben und die Unabhängigkeit des Landes verteidigen würde

Die Nacht vom 25. auf 26. Februar verbrachten Kiewer und Kiewerinnen in Schutzbunkern

DER STANDARD

Einwohner Kiews verbrachten erneut die Nacht in Luftschutzbunkern und U-Bahn-Stationen. Eine Rakete soll ein Wohngebäude im Stadtzentrum getroffen haben

25. Februar

DER STANDARD

Menschen auf Moskaus Straßen wurde zu den geplanten Sanktionen gegen Russland befragt.

DER STANDARD

In einer Rede wendete sich der ukrainischen Präsident zum wiederholten an den Westen und an die ukrainischen Bürger.