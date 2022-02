Dritter Weltcupsieg in der alpinen Skifahrt für die tschechische Snowboard-Olympiasiegerin – Puchner Fünfte

Ester Ledecka fand den schnellsten Weg nach unten. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Crans Montana – Die Tschechin Ester Ledecka hat am Samstag die Abfahrt in Crans Montana für sich entschieden und damit ihren dritten Erfolg im alpinen Skiweltcup gefeiert. Die 26-jährige Snowboard-Olympiasiegerin setzte sich in 1.30,17 Minuten um 0,21 Sekunden vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und 0,42 vor Cornelia Hütter durch. Mirjam Puchner (0,98) wurde Fünfte. (red, 26.2.2022)

Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Crans-Montana:

1. Ester Ledecka (CZE) 1:30,17

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:30,38 +0,21

3. Cornelia Hütter (AUT) 1:30,59 +0,42

4. Priska Nufer (SUI) 1:30,98 +0,81

5. Mirjam Puchner (AUT) 1:31,15 +0,98

6. Joana Hählen (SUI) 1:31,28 +1,11

7. Michelle Gisin (SUI) 1:31,29 +1,12

8. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:31,36 +1,19

9. Tamara Tippler (AUT) 1:31,37 +1,20

10. Corinne Suter (SUI) 1:31,39 +1,22

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:31,41 +1,24

12. Sofia Goggia (ITA) 1:31,64 +1,47

13. Laura Gauche (FRA) 1:31,70 +1,53

14. Nadia Delago (ITA) 1:31,74 +1,57

. Stephanie Venier (AUT) 1:31,74 +1,57

16. Elena Curtoni (ITA) 1:31,76 +1,59

17. Federica Brignone (ITA) 1:31,99 +1,82

18. Nadine Fest (AUT) 1:32,15 +1,98

19. Romane Miradoli (FRA) 1:32,23 +2,06

Nicol Delago (ITA) 1:32,23 +2,06

21. Elvedina Muzaferija (BIH) 1:32,44 +2,27

22. Jasmine Flury (SUI) 1:32,47 +2,30

. Ariane Rädler (AUT) 1:32,47 +2,30

. Julia Pleschkowa (RUS) 1:32,47 +2,30

25. Vanessa Nussbaumer (AUT) 1:32,53 +2,36

26. Christine Scheyer (AUT) 1:32,56 +2,39

27. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:32,62 +2,45

28. Keely Cashman (USA) 1:32,64 +2,47

29. Petra Vlhova (SVK) 1:32,66 +2,49

30. Isabella Wright (USA) 1:32,73 +2,56

weiter:

34. Ricarda Haaser (AUT) 1:33,03 +2,86

Ausgeschieden: Lara Gut-Behrami (SUI)

Weltcup – Gesamtwertung (nach 28 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (SVK) 1011

3. Sofia Goggia (ITA) 791

4. Federica Brignone (ITA) 786

5. Sara Hector (SWE) 682

6. Corinne Suter (SUI) 596

7. Ramona Siebenhofer (AUT) 571

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 545

9. Michelle Gisin (SUI) 526

10. Lara Gut-Behrami (SUI) 518

Abfahrt (7):

1. Sofia Goggia (ITA) 422

2. Corinne Suter (SUI) 357

3. Ramona Siebenhofer (AUT) 302

4. Mirjam Puchner (AUT) 276

5. Breezy Johnson (USA) 240

6. Nadia Delago (ITA) 236

7. Ester Ledecka (CZE) 223

8. Cornelia Hütter (AUT) 221

9. Kira Weidle (GER) 218

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 189

Mannschaft Frauen (28):

1. Österreich 4001

2. Schweiz 3317

3. Italien 3089

4. USA 1699

5. Norwegen 1217

6. Frankreich 1150

7. Schweden 1035

8. Slowakei 1011

9. Slowenien 911

10. Deutschland 761