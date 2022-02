Dritter Weltcupsieg in der alpinen Skifahrt für die tschechische Snowboard-Olympiasiegerin – Puchner Fünfte

Ester Ledecka fand den schnellsten Weg nach unten. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Crans Montana – Die Tschechin Ester Ledecka hat am Samstag die Abfahrt in Crans Montana für sich entschieden und damit ihren dritten Erfolg im alpinen Skiweltcup gefeiert. Die 26-jährige Snowboard-Olympiasiegerin setzte sich in 1.30,17 Minuten um 0,21 Sekunden vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und 0,42 vor Cornelia Hütter durch. Mirjam Puchner (0,98) wurde Fünfte. (red, 26.2.2022)