Auch in Österreich sind am Freitag erste Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das Innenministerium will am Montag mit NGOs beraten

Flüchtende aus der Ukraine am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Korczowa-Krakowez.

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am Donnerstag haben nach Angaben aus Warschau rund 100.000 Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Polen überquert. Das gab der stellvertretende polnische Innenminister Pawel Szefernaker am Samstag bekannt. Die Menschen seien von Orten "entlang der gesamten Grenze" nach Polen eingereist.

Die direkten Nachbarländer der Ukraine, neben Polen auch Moldawien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei (Belarus steht an der Seite Russlands) haben rasch nach Beginn der Invasion erklärt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine ohne Beschränkungen einreisen können, teilweise auch ohne Reisepass. In der Slowakei sollen Flüchtlinge einen temporären Aufenthaltsstatus mit Zugang Krankenversicherung und Arbeitserlaubnis bekommen, wie eine Vertreterin der Regierung am Samstag auf Twitter erklärte.

Innenministerium will am Montag beraten



In Österreich ist die Lage bezüglich Flüchtlingen noch überschaubar. Am Freitag kamen zwei Familien am Wiener Hauptbahnhof an, die bereits außerhalb der Ukraine waren als Russland einmarschiert ist. Sie wurden von Mitarbeiterinnen der Volkshilfe in Empfang genommen. Außerdem stellten in den letzten Tagen 28 Ukrainerinnen oder Ukrainer Asylanträge in Österreich, heißt es vom Innenministerium. Die Betroffenen hätten sich ebenfalls bereits in Österreich aufgehalten. Ukrainische Staatsangehörige können sich grundsätzlich bis zu 180 Tage visumfrei in Österreich aufhalten. Sollte dieser Zeitraum überschritten werden, wird das aktuell nicht sanktioniert, heißt es vom Innenministerium.

Wann und wie viele Menschen noch ankommen könnten kann im Moment noch niemand sagen, weder im Innenministerium noch bei den Asyl-NGOs. Man beobachte die Lage in den direkten Nachbarländern der Ukraine, sagt ein Sprecher der zuständigen Asyl-Bundesagentur des Innenministeriums (BBU). Genügend Kapazitäten zur Unterbringung gäbe es jedenfalls. Am Montag soll es einen Termin im Innenministerium und bei der Stadt Wien geben, wo über Vorbereitung bezüglich Ukraineflüchtlingen gesprochen werden soll.



Lukas-Gahleitner Gertz von der Asylkoordination Österreich schlägt vor, den Paragraph 62 des Asylgesetzes anzuwenden. Dieser sieht vor, dass die Regierung Vertriebenen, die sonst keinen Schutzstatus bekommen wurden, in Zeiten eines bewaffneten Konfliktes ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht geben kann. (jop, 26.2.2022)