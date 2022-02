Kuschelnde Spurs. Foto: AP/Zac Goodwin

Leeds – Tottenham Hotspur hat am Samstag in der 27. Runde der Fußball-Premier-League einen 4:0-Sieg bei Leeds United eingefahren. Matt Doherty (10.), Dejan Kulusevski (15.) und Harry Kane (27.) machten schon früh alles klar für die Gäste aus London. Heung-Min Son packte in der 84. Minute noch ein Tor für die Elf von Tottenham drauf, die damit im dritten Liga-Auswärtsspiel binnen einer Woche den zweiten Sieg (3:2 bei Manchester City, 0:1 in Burnley) feierte. (APA, 26.2.2022)