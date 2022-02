Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) gerät zunehmend unter Druck. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Nachdem sich die EU am Freitag noch uneinig über einen Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift (Hier wird erklärt, was Swift ist) gezeigt hatte, gab es am Samstag vorerst nur noch aus Deutschland Stimmen gegen ein derartiges Vorgehen. Ein anonymer Mitarbeiter der französischen Präsidentschaftskanzlei teilte am Samstagnachmittag schließlich mit, dass die Swift-Diskussionen rasch voranschreiten und bald zu einem erfolgreichen Abschluss kommen würden. Kein EU-Staat blockiere demnach die Sanktion, aber die Gespräche würden andauern.

Zuvor wurden mehr und mehr Fürsprecher der Sanktion bekannt. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi gehört Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge inzwischen zu den Unterstützern. Ähnliches gilt für Frankreich, wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag sagte.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian habe sich in einem Telefongespräch mit ihm dafür ausgesprochen, Russland von Swift auszuschließen. "Wir haben bereits fast die volle Unterstützung der EU-Länder für die Abkopplung Russlands von Swift. Ich hoffe, dass Deutschland und Ungarn den Mut haben werden, diese Entscheidung zu unterstützen. Wir haben den Mut, unser Heimatland und Europa zu verteidigen", meinte Selenskiy am Samstag in einer Videobotschaft.

DER STANDARD

Polen kritisiert Scholz

Vor einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz forderte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Samstag von diesem mehr Härte gegen Russland. "Wahre Freunde erkenne man in der Not, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur PAP. Auch in Deutschland sollte man darüber nachdenken, was dieses Sprichwort bedeute. "Fünftausend Helme? Das muss ein Scherz sein", kommentierte er bisherige deutsche Hilfen für die Ukraine sarkastisch. Unter anderem verlangte er, nicht nur Nord Stream 2 zu stoppen, sondern auch Nord Stream 1. Ebenso müsse Russland aus dem Bankenkommunikationssystem ausgeschlossen werden.

Morawiecki und der litauische Präsident Gitanas Nauseda wollen im Tagesverlauf in Berlin mit Scholz über den Krieg in der Ukraine und Sanktionen gegen Russland beraten. Das Treffen finde auf Initiative von Morawiecki statt. "Die Europäische Union muss sofort ein Paket von schonungslosen, harten Sanktionen gegen Russland verabschieden", erklärte der polnische Regierungssprecher.

Ungarn und Zypern doch nicht dagegen

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto wies indessen Berichte zurück, wonach sich sein Land gegen den Ausschluss Russlands stellen würde. "Es wird die Lüge verbreitet, dass Ungarn einen Teil der Sanktionen gegen Russland blockieren würde, zum Beispiel jene im Zusammenhang mit dem Swift-System", schrieb Szijjarto am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Dies sei nicht wahr, fügte er hinzu. Premier Viktor Orban ließ am Samstag ebenfalls wissen, dass Ungarn alle Sanktionen gegen Russland mittragen und keine Vorschläge blockieren werde. Auch Zypern wies inzwischen zurück, je gegen den Swift-Ausschluss gewesen zu sein. Beide Staaten wurden zuvor in Medienberichten den Gegnern einer derartigen Maßnahme zugeordnet.

Mit der Feststellung, "bloße Worte" würden nicht mehr reichen, trat auch der tschechische Präsident Milos Zeman für ein Swift-Aus ein, wie er am Freitag bei einer Online-Konferenz mit den Staatsoberhäuptern osteuropäischer Nato-Staaten sagte. Zemans Forderung ist deswegen beachtlich, weil er bis zum russischen Angriff auf die Ukraine als Kritiker von harten EU-Sanktionen gegen Russland galt. Er wurde deshalb oft als zu russlandfreundlich kritisiert.

Aus EZB-Kreisen heißt es, dass eine Entscheidung, Russland von Swift auszuschließen, binnen weniger Tage getroffen werden könnte. "Swift ist nur eine Frage der Zeit, einer sehr kurzen Zeit, von Tagen", sagt der Chef einer Zentralbank aus der Eurozone zu Reuters, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Deutschland zurückhaltend

Die baltischen Staaten pochten bereits von Anfang an für die Abkopplung, jedoch reagierten etwa Deutschland und auch Österreich, Frankreich und Italien dem Vernehmen nach erst zurückhaltend. Frankreich, Österreich und Italien haben indes eine Kehrwende vollzogen. Die deutsche Regierung zeigt sich aber noch zurückhaltend zu einem Swift-Ausschluss Russlands.

Doch Scholz stößt mit seinem Nein zu einem Ausschluss inzwischen selbst in der eigenen Partei auf Widerstand. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal forderte am Samstag, den Weg für diese besonders scharfe Sanktion freizumachen. Am Freitag hatte der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner sich offen für den Ausschluss Russlands gezeigt: Allerdings müssten die Konsequenzen für Europa überprüft werden, was die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank machen sollten. "Wir sind offen, aber man muss wissen, was man tut." Es müsse geprüft werden, ob dies zu einem Stopp russischer Gaslieferungen führen würde und ob dies verkraftbar wäre.

Österreich gehört nach eigenen Angaben ebenfalls nicht zu den Bremsern: Am Freitag verständigte sich der Nationale Sicherheitsrat in einer Sitzung darauf, dass sich Österreich auf internationaler Ebene für einen Ausschluss Russlands einsetzen soll. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte daraufhin, dass Österreich die Idee unterstützt, vorausgesetzt, es besteht Einigkeit innerhalb der EU in dieser Frage.

Ein Ausschluss Russlands vom internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT muss nach Einschätzung von Experten mittel- und langfristig nicht zu einer kompletten finanziellen Isolation führen. Russland stünden im Bereich der Digitalwährungen zumindest theoretisch zwei Swift-Alternativen zur Verfügung, sagte Philipp Sandner, Wirtschaftswissenschafter an der Frankfurt School of Finance & Management. (red, Reuters, APA, 26.2.2022)