Johannes Strolz präsentiert sich weiter in starker Form. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Garmisch-Partenkirchen – Loic Meillard hat am Sonntag im ersten Durchgang des zweiten Slaloms in Garmisch den schnellsten Weg durch den Stangenwald ins Ziel gefunden. Der Schweizer lag in 53,76 Sekunden voran. Auf Platz zwei rangieren ex aequo Johannes Strolz und der Schweizer Ramon Zenhäusern (+0,51). Manuel Feller ist zeitgleich mit Norwegens Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (0,80) hinter dem Franzosen Alexis Pinturault (0,69) Sechster. Sensationell unterwegs war Joaquim Salarich (0,55). Der aufstrebende Spanier breschte mit Startnummer 49 als Vierter mitten in die Weltspitze.

Der norwegische Vortagessieger Henrik Kristoffersen (0,88) reihte sich auf eisigem Untergrund vorerst als Achter ein. Aufgezeigt hat Marc Digruber (1,08), der mit Startnummer 38 auf Platz zehn carvte. Michael Matt (1,23) kam vorerst nicht über Rang 15 hinaus. Wieder nicht besonders lief es für Marco Schwarz. Der Disziplinen-Weltcupsieger 2021 fasste 1,69 Sekunden Rückstand aus und war damit vorerst nur 26. Gerade noch die Qualifikation für die Entscheidung schaffte Dominik Raschner (1,91) als 30.

Ausgeschieden ist neben Fabio Gstrein auch Olympiasieger Clement Noel. Der Franzose war auch am Samstag nicht ins Ziel gekommen.

Nachdem es kälter geworden war, präsentierte sich auch die Gudiberg-Piste knackiger als am Vortag. "Ich war überrascht, dass es so glatt war, das Gefühl war nicht so gut", sagte Strolz im ORF. Der Tiroler Feller war davon ebenfalls etwas überrascht worden, schuf sich aber eine gute Ausgangsposition. Die Entscheidung ist für 12.30 Uhr angesetzt (live ORF 1). (red, APA, 27.2.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen – 1. Durchgang:

1. Loic Meillard (SUI) 53,76

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 54,27 +0,51

. Johannes Strolz (AUT) 54,27 +0,51

4. Joaquim Salarich (ESP) 54,31 +0,55

5. Alexis Pinturault (FRA) 54,45 +0,69

6. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 54,56 +0,80

. Manuel Feller (AUT) 54,56 +0,80

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 54,64 +0,88

9. Istok Rodes (CRO) 54,76 +1,00

10. Marc Digruber (AUT) 54,84 +1,08

11. Daniel Yule (SUI) 54,90 +1,14

. Tanguy Nef (SUI) 54,90 +1,14

13. Timon Haugan (NOR) 54,91 +1,15

14. Giuliano Razzoli (ITA) 54,97 +1,21

15. Michael Matt (AUT) 54,99 +1,23

weiter:

26. Marco Schwarz (AUT) 55,45 +1,69

30. Dominik Raschner (AUT) 55,67 +1,91

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

42. Simon Rueland (AUT) 56,68 +2,92

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Fabio Gstrein (AUT), Marc Rochat (SUI), Armand Marchant (BEL), Albert Popow (BUL), Luca Aerni (SUI), Kristoffer Jakobsen (SWE), Clement Noel (FRA)