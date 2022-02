Johannes Strolz präsentiert sich weiter in starker Form. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Garmisch-Partenkirchen – Loic Meillard hat am Sonntag im ersten Durchgang des zweiten Slaloms in Garmisch den schnellsten Weg durch den Stangenwald ins Ziel gefunden. Der Schweizer lag nach 30 Läufern in 53,76 Sekunden voran. Auf Platz zwei rangieren ex aequo Johannes Strolz und der Schweizer Ramon Zenhäusern (+0,51). Manuel Feller ist zeitgleich mit Norwegens Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (0,80) Fünfter.

Der norwegische Vortagessieger Henrik Kristoffersen (0,88) reihte sich auf eisigem Untergrund vorerst als Siebenter ein, Michael Matt als Zwölfter (1,23). Wieder nicht besonders lief es für Marco Schwarz. Der Disziplinen-Weltcupsieger 2021 fasste 1,69 Sekunden Rückstand aus und war damit vorerst 20.

Ausgeschieden ist neben Fabio Gstrein auch Olympiasieger Clement Noel. Der Franzose war auch am Samstag nicht ins Ziel gekommen. (red, 27.2.2022)