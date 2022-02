In dieser Galerie: 2 Bilder In Hinterhornbach sind die Wahlen schon geschlagen. Die ÖVP erhielt die 55 gültigen der abgegebenen 63 Stimmen. Foto: Steffen Arora In Weerberg treten vier Frauen auf der SPÖ-Liste "Neues für Weerberg" an und wollen frischen Wind in die Gemeinde bringen. (Foto ist Wahlkampf-Sujet der Liste) Foto: Neues für Weerberg

Innsbruck – Insgesamt 505.752 Bürgerinnen und Bürger können heute in Tirol von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Es gilt in 273 Gemeinden neue Ortsvertretungen und Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister zu bestimmen. Tirolweit kandidieren 861 Listen und es treten 562 Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten an. Insgesamt sind 3650 Mandate zu vergeben. Wobei die Wahl nicht allerorts auch eine solche ist. Denn in 40 Gemeinden wird heute nur eine Liste am Stimmzettel stehen, in 113 Ortschaften tritt lediglich ein oder eine Bürgermeisterkandidatin oder -kandidat an. Die Wahlbeteiligung lag beim Urnengang 2016 bei 71,4 Prozent.

Neu ist diesmal vor allem die Impfgegnerpartei "Menschen, Freiheit, Grundrechte" (MFG), die in 51 Ortschaften antritt und in 22 Gemeinden Bürgermeisterkandidatinnen oder -kandidaten aufgestellt hat. Aber auch abseits davon könnte in manchen Gemeindestuben mit den heutigen Wahlen frischer Wind einziehen. Etwa in Weerberg im Bezirk Schwaz, wo die SPÖ eine reine Frauenliste ins Rennen schickt. Überhaupt hoffen die Tiroler Sozialdemokraten am heutigen Wahlsonntag auf Zugewinne, die sie dringend als Motivation für die 2023 anstehenden Landtagswahlen brauchen könnten.

Zwei Gemeinden ausgezählt

Zwei Ergebnisse liegen bereits vor. In den Kleinstgemeinden Hinterhornbach und Gramais traten jeweils nur eine Liste und ein Bürgermeisterkandidat an (beide der ÖVP zuzuordnen. Sie erhielten wenig überraschend jeweils 100 Prozent der Stimmen. Alle aktuellen Ergebnisse können direkt auf der Website des Landes Tirols abgerufen werden.

Für die ÖVP, die sich in Tirol gerne "Bürgermeisterliste" nennt, sind die Wahlen ein Stimmungstest. Sollte man gut abschneiden, so wäre eine Vorverlegung der Landtagswahlen auf Herbst 2022 denkbar. Größte Unbekannte für Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Volkspartei ist die MFG, die bereits angekündigt hat, auch 2023 kandidieren zu wollen.

Wahlen mit Signalwirkung und spannenden Duellen

Die Grünen spielen bei den heutigen Wahlen nur eine Statistenrolle. Sie haben abgesehen von Georg Willi in Innsbruck – die Landeshauptstadt wählt heute nicht, sondern erst wieder 2024 – keinen Bürgermeister und keine Bürgermeisterin in Tirol. Ihr Wahlziel lautet 80 Mandate, derzeit halten sie bei 73. Die FPÖ blickt ebenfalls mit Argusaugen auf das Abschneiden der MFG. Man buhlte im Vorfeld um dieselbe Klientel im Umfeld der Pandemie-Frustrierten. Für Neos und Liste Fritz bietet der heutige Urnenngang die Chance, sich auf Gemeindeebene zu etablieren.

Spannende Duelle sind in den größeren Städten zu erwarten. In Lienz in Osttirol verteidigt Elisabeth Blanik (SPÖ) ihr Bürgermeisterinnenamt. Um sich gegen die ÖVP zu behaupten, wird die SPÖ mit Neos, Grünen und der Liste Stadt Lienz (LSL) koppeln. Im Gegenzug wird die ÖVP mit der Wahlliste von TVB-Obmann Franz Theurl und der FPÖ koppeln. Auch in Schwaz sieht sich der seit 24 Jahren regierende VP-Bürgermeister Hans Lintner mit viel Konkurrenz konfrontiert: acht Listen mit acht Bürgermeisterkandidaten stehen am Stimmzettel. (Steffen Arora, 27.2.2022)