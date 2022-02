Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Bisher gab es in Österreich 2.659.532 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. Februar, 9:30 Uhr) sind österreichweit 14.787 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, davon 25 seit der samstägigen Meldung. Insgesamt gelten 2.370.487 Menschen als genesen. Derzeit befinden sich 2.368 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 197 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der samstägigen Meldung:

Burgenland: 639

Kärnten: 1.694

Niederösterreich: 5.058

Oberösterreich: 4.579

Salzburg: 1.063

Steiermark: 3.146

Tirol: 1.904

Vorarlberg: 1.109

Wien: 4.082

(red, 27.2.2022)