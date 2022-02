Fleißiger Punktesammler: Kyrie Irving (li). Foto: AP/Morry Gash

Memphis (Tennessee)/Milwaukee (Wisconsin) – Kyrie Irving hat den Brooklyn Nets dank seiner besten Leistung in dieser NBA-Saison zu einem Auswärtssieg bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks verholfen. Der wegen seiner fehlenden Corona-Impfung bei Heimpartien nicht spielberechtigte Irving erreichte beim 126:123 am Samstag 38 Punkte und je fünf Rebounds und Assists. Der Wiener Jakob Pöltl kam bei der 129:133-Auswärtsniederlage der San Antonio Spurs bei Miami Heat nicht zum Einsatz, offiziell wurden Rückenprobleme angegeben.

Im Topspiel des Tages holten die Memphis Grizzlies ein 116:110 gegen die Chicago Bulls. Überragender Mann auf dem Feld war Ja Morant, der zum Erfolg 46 Punkte beisteuerte und damit schon zum fünften Mal in dieser Saison auf mindestens 40 Zähler kommt. Die Grizzlies festigten durch den Sieg Rang drei in der Western Conference, die Bulls mussten Rang eins im Osten an Miami abgeben. (APA/dpa/Reuters, 27.2.2022)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Miami Heat – San Antonio Spurs (ohne Pöltl) 133:129

Detroit Pistons – Boston Celtics 104:113

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 127:100

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 110:116

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 92:86

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 123:126

Denver Nuggets – Sacramento Kings 115:110